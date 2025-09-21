पुण्यात पावसाची विश्रांती पुढील दोन दिवस हलक्या सरींची शक्यता
पुणे, ता. २१ : गेल्या तीन दिवसांपासून पावसाने जोरदार हजेरी लावली होती. मात्र गेल्या दोन दिवसांपासून आकाशात ढग विरळले आहेत. रविवारीदेखील पावसाने विश्रांती घेतली. त्यामुळे रविवारी सकाळी निरभ्र आकाश होते, तर दुपारी ढगांच्या लपंडावासोबतच प्रखर ऊन पडल्याने पुणेकरांनी ऊन-सावलीचा खेळ अनुभवला. मात्र पुढील दोन दिवस हलक्या सरींची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे.
शहर आणि परिसरात कमाल तापमानात मोठी वाढ नोंदविण्यात आली. काही दिवसांपूर्वी २५ अंश सेल्सिअसपर्यंत नोंदविण्यात आलेले कमाल तापमान रविवारी ३० अंश सेल्सिअस इतके, तर किमान तापमान २१.५ अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले. पुढील दोन दिवस मेघगर्जना आणि विजांच्या कडकडाटासह अति हलक्या ते हलक्या पावसाची शक्यता हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे.
पुणे आणि परिसरात सोमवारी (ता. २२) कमाल तापमानात किंचित वाढ होणार असून कमाल तापमान ३१ अंश सेल्सिअस तर किमान तापमान २२ अंश सेल्सिअस इतके नोंदविण्यात येणार आहे. आकाश सामान्यतः ढगाळ राहणार असून मेघगर्जना आणि विजांच्या कडकडाटासह अति हलक्या ते हलक्या स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. मंगळवारी (ता. २३) कमाल तापमानात किंचित घट होण्याची शक्यता आहे. कमाल तापमान ३० अंश सेल्सिअस तर किमान तापमान २३ अंश सेल्सिअस नोंदविण्यात येणार आहे. आकाश सामान्यतः ढगाळ राहणार असून मेघगर्जना आणि विजांच्या कडकडाटासह अति हलक्या ते हलक्या स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे.
