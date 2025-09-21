आयआयएम मुंबईचे केंद्र आता पुण्यात
पुणे, ता. २१ : पुण्याच्या शैक्षणिक शिरपेचात मानाचा नवा तुरा रोवला जाणार आहे. देशातील नामांकित व्यवस्थापन संस्था आयआयएम मुंबईचे केंद्र आता पुण्यात सुरू होणार असून, यामुळे पुण्याच्या शैक्षणिक ओळखीला जागतिक आयाम लाभणार आहे. केंद्रीय नागरी हवाई व सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी मांडलेल्या प्रस्तावाला ‘आयआयएम’च्या अधिष्ठातांच्या समितीने आणि विद्या परिषदेने मंजुरी दिली आहे.
या निर्णयामुळे पुण्याला केवळ नवा शैक्षणिक दर्जा प्राप्त होणार नाही, तर महाराष्ट्राच्या औद्योगिक आणि संशोधन परंपरेतही एक ऐतिहासिक पाऊल पडले असल्याचे मानले जात आहे. पुणे हे वेगाने विकसित होणारे तंत्रज्ञान व औद्योगिक केंद्र, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे जाळे, स्टार्टअप संस्कृती अशी शैक्षणिक ओळख आहे. त्यामुळे आयआयएमचा कॅम्पस शहरासाठी नैसर्गिक पूरक ठरणार आहे. या नव्या केंद्रामुळे विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाचे व्यवस्थापन शिक्षण दाराशी मिळणार असून, उद्योजकतेला चालना, नावीन्यपूर्ण कल्पनांना उभारी आणि संशोधनाच्या संधींचा विस्तार साधता येणार आहे.
आयआयएम मुंबईचे संचालक प्रा. मनोजकुमार तिवारी म्हणाले, ‘‘शैक्षणिक वर्ष २०२६ पासून प्रस्तावित पुणे केंद्रात क्षमता विकास कार्यक्रम तसेच अल्पावधी कार्यकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू करता यावेत, असा आमचा प्रयत्न राहील. ही संधी मिळवून देण्यासाठी आम्ही मुरलीधर मोहोळ यांचे आभारी आहोत. यामुळे ‘विकसित भारत २०४७’ या ध्येयाला आयआयएम मुंबईकडून मोठे योगदान मिळेल.’’
पुण्यात आयआयएम मुंबईचे केंद्र स्थापन होणे ही अभिमानाची बाब आहे. मुंबई ही आर्थिक राजधानी आणि पुणे हे तंत्रज्ञान व शिक्षणाचे केंद्र आहे. या दोन्ही शहरांदरम्यान निर्माण होणारा ‘नॉलेज कॉरिडॉर’ ही देशाच्या औद्योगिक व शैक्षणिक क्षेत्रासाठी नवी पर्वणी ठरेल. महाराष्ट्राला जागतिक दर्जाच्या व्यवस्थापन शिक्षणाची नवी ऊर्जा मिळेल आणि तरुण पिढीसमोर संधींचे विस्तीर्ण क्षितिज खुले होईल.
- मुरलीधर मोहोळ, केंद्रीय राज्यमंत्री
