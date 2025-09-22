आज पुण्यात मंगळवार २३.९.२०२५
आज पुण्यात
मंगळवार २३.९.२०२५
सकाळी ः
उद्घाटन ः २७ व्या पुणे नवरात्र महिला महोत्सवाचे उद्घाटन ः हस्ते- शमा भाटे ः तेजस्विनी पुरस्कार वितरण ः पुरस्कारार्थी- दीप्ती भोगले, अर्चना देशमाने ः महापालिकेच्या २५० महिला सफाई कामगारांचा स्वच्छतादूत पुरस्काराने गौरव ः हस्ते- आबा बागूल ः श्री लक्ष्मीमाता मंदिर प्रांगण, मुक्तांगण शाळेजवळ, शिवदर्शन ः ११.३०.
दुपारी ः
शारदीय नवरात्र ः श्री भवानी देवी मंदिर आयोजित ः नवरात्रोत्सवात चैतन्य भजनी मंडळ (लीला नारक), अनुराधा बंगाले (कीर्तन) व अन्य भजनांचे कार्यक्रम ः श्री भवानी देवी मंदिर, भवानी पेठ ः २.००.
नवरात्र उत्सव ः श्री महालक्ष्मी मंदिर सारसबाग आयोजित ः ललिता सहस्रनाम पठण, लेखिका-कवयित्रींचा सत्कार व अन्य कार्यक्रम ः महाललक्ष्मी मंदिर, सारसबाग ः २.३०.
पुस्तक प्रकाशन ः सकाळ प्रकाशन प्रकाशित आणि मिराया पटवर्धन, चित्रा गोडबोले व डॉ. भूषण पटवर्धन लिखित ‘आयुर्वेद फॉर किड्स’ पुस्तकाचे प्रकाशन ः उपस्थिती- प्रा. सुरेश गोसावी, नितीन करमळकर, अभय फिरोदिया, प्रमोद काळे, विक्रम साराभाई ः शकुंतला जे. शेट्टी ऑडिटोरिअम, डॉ. कलमाडी शामराव हायस्कूल, एरंडवणे ः ४.००.
सायंकाळी ः
व्हायोलिन वादन ः हिंदू महिला सभेतर्फे ः स्वरस्वप्न आयोजित- ‘द्वैता’ व्हायोलिन वादनाचा कार्यक्रम ः सादरकर्त्या- स्वप्ना दातार ः शिवाजी मंदिर, सदाशिव पेठ ः ५.३०.
शारदीय नवरात्र ः अशोक चौक मित्र मंडळ, नाना पेठ आयोजित ः ११०, नाना पेठ, अशोक चौक ः रुद्रश्री डान्स ॲकॅडमी ः ७.००.
