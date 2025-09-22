परखड लेखनातूनच समाजप्रबोधन शक्य : सीताराम नरके
पुणे, ता. २२ : ‘साहित्यिकांनी परखड आणि वास्तववादी लिहिले पाहिजे, तरच समाजप्रबोधन होईल. तसेच आई-वडिलांचे संस्कार, महापुरुषांचे विचार हाच आपला वारसा असून तो आपण जगाला दाखवला पाहिजे,’ असे प्रतिपादन लोककवी सीताराम नरके यांनी केले.
दलित स्वयंसेवक संघ आणि अण्णा भाऊ साठे स्मारक संस्थेतर्फे आयोजित खुले कविसंमेलन नुकतेच पार पडले, याप्रसंगी ते बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी लोककवी नरके, प्रमुख पाहुणे ज्येष्ठ साहित्यिक सुभा लोंढे, हास्यकवी बंडा जोशी आणि संस्थेचे माजी संघप्रमुख दादासाहेब सोनवणे उपस्थित होते. संमेलनामध्ये बाबासाहेब ढोबळे, कविता तळेकर, हास्यकवी देवेंद्र गावंडे, निवृत्ती महाराज कानवडे, श्रीकांत वाघ, सुवर्णा पवार, किशोर कसबे, सुधीर कसबे, चंद्रकांत जोगदंड, राहुल भोसले, किरण प्रकाश, साजन पिलाणे, जीवन शेंडे, डॉ. प्रा. बबन चव्हाण, दशरथ दुनघव, बाबा ठाकूर, ॲड. प्रीतम शिंदे, मच्छिंद्र नरके, शाहीर शिवाजी थिटे, सनी डाडर, चंद्रकांत जोगदंड यांनी सहभाग घेतला होता. या सर्व कवींनी प्रेम प्रवास, विरह, बालपण, आदिवासी धनगरी ओवी यासह महापुरुषांवर आधारित कविता सादर करून रसिकांची मने जिंकली. लक्ष्मण लोंढे यांनी आभार मानले.
