परदेश शिक्षणासंबंधी विद्यार्थ्यांसाठी मार्गदर्शन
पुणे, ता. २२ : विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षण घेण्यासंबंधीची सर्व माहिती आणि मार्गदर्शन ‘ग्लोबल एज्युकेशन फेअर-२०२५’च्या माध्यमातून एकाच छताखाली उपलब्ध होणार आहे. भारतातील परदेश शिक्षण सल्लागार संस्था ‘स्टडी स्मार्ट’तर्फे शनिवारी (ता. २७) सकाळी ११ ते सायंकाळी ५ या वेळेत बन गार्डन रस्त्यावरील बोट क्लब येथील पोचा हॉल येथे हा कार्यक्रम होणार आहे. सर्वांसाठी प्रवेश खुला असणार आहे, अशी माहिती संस्थेचे व्यवस्थापकीय संचालक चेतन जैन यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
जैन म्हणाले, ‘‘विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांशी संपर्क साधण्याची, विविध अभ्यासक्रम जाणून घेण्याची आणि परदेशी शिक्षणाच्या प्रवासासाठी योग्य मार्गदर्शन मिळवण्याची उत्कृष्ट संधी आहे. बारावी किंवा पदवी पूर्ण केल्यानंतर हजारो विद्यार्थी परदेशात शिक्षण घेण्याचे स्वप्न बाळगतात. योग्य विद्यापीठाची निवड, प्रवेश प्रक्रिया, शिष्यवृत्ती, आर्थिक नियोजन आणि राहण्याची सोय याबाबत अनेकांना संभ्रम असतो. ‘ग्लोबल एज्युकेशन फेअर’मध्ये या सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळणार आहेत. यासह विद्यार्थ्यांना यूके, यूएसए, आयर्लंड, जर्मनी, दुबईसह विविध देशांतील ६० हून अधिक नामांकित विद्यापीठांच्या प्रतिनिधींशी थेट संवाद साधता येणार आहे.’’
ग्लोबल एज्युकेशन फेअरसाठी नोंदणी मोफत आहे. इच्छुक विद्यार्थी व पालकांनी https://studysmart.co.in/gef या संकेतस्थळावर नोंदणी करावी किंवा अधिक माहितीसाठी ९६५०६ ८००७२ या क्रमांकावर संपर्क साधावा.
तज्ज्ञ सल्लागारांकडून वैयक्तिक मार्गदर्शन
फेअरमध्ये शिष्यवृत्ती, आर्थिक मदत योजना, जानेवारी व सप्टेंबर २०२६ प्रवेश संधी, स्पॉट ऑफर्स, तसेच परदेशात शिक्षणानंतर उपलब्ध होणाऱ्या नोकरीच्या संधी याबाबत मार्गदर्शन करणाऱ्या ‘इंटरॅक्टिव्ह वर्कशॉप्स’ असणार आहेत. याशिवाय, ‘स्टडी स्मार्ट’चे तज्ज्ञ सल्लागार विद्यार्थी व पालकांना वैयक्तिक मार्गदर्शन करतील, ज्यामुळे अचूक व प्रत्यक्ष माहिती मिळून योग्य निर्णय घेता येईल. विद्यार्थ्यांना मदत करण्यासाठी करिअर काउन्सिलिंग, शैक्षणिक कर्ज, निवासव्यवस्था, फॉरेक्स व प्रवास साहाय्य यासाठी स्वतंत्र नियोजन असणार आहे. यामध्ये लवचिक कर्ज योजना, आवश्यक कागदपत्रांची माहिती आणि योग्य निधी याविषयी मार्गदर्शन मिळेल.
