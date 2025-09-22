दारू पिऊन वाहन चालविणाऱ्या दोघांना १५ दिवसांची कैद
पुणे, ता. २२ : दारू पिऊन वाहन चालविणाऱ्यांविरुद्ध न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत दोन तरुणांना १५ दिवसांची साधी कैद आणि दंडाची शिक्षा ठोठावली आहे.
शहर वाहतूक शाखेचे पोलिस उपायुक्त हिंमत जाधव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, खडकी वाहतूक विभागाच्या कारवाईत विद्यानगर, पिंपळे गुरव येथील एका २९ वर्षीय तरुणावर मोटार वाहन कायद्यांतर्गत खटला दाखल करण्यात आला होता. या खटल्यात मोटार वाहन न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. बी. पाटील यांनी सोमवारी (ता. २२) आरोपी तरुणाला १५ दिवसांची साधी कैद आणि १२ हजार रुपयांचा दंडाची शिक्षा सुनावली. तर, नांदेड सिटी वाहतूक विभागाकडून नांदेड सिटीमधील ३१ वर्षीय मद्यपी वाहनचालक तरुणावर न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला होता. न्यायालयाने त्याला १५ दिवसांची साधी कैद आणि १० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. या प्रकरणात पोलिस अभियोक्ता वर्षाराणी जाधव, पोलिस निरीक्षक रुणाल मुल्ला व पोलिस उपनिरीक्षक विकास पाटील यांनी खटल्याचे काम पाहिले.
‘ड्रंक अॅण्ड ड्राईव्ह’मध्ये लक्षणीय वाढ
वर्ष- दाखल प्रकरणे
२०२०- २,०१७
२०२१- ६९
२०२२- ३७
२०२३- ५६२
२०२४- ५,२९३
सप्टेंबर २०२५ अखेर - ३,९४८
पुणे शहरात मागील काही वर्षांत ‘ड्रंक अॅण्ड ड्राईव्ह’ प्रकरणांत लक्षणीय वाढ झाली आहे. दारू पिऊन वाहन चालवणे गुन्हा असून, अपघाताच्या माध्यमातून स्वतः आणि इतरांचे प्राण धोक्यात आणणारे गंभीर कृत्य आहे.
- हिंमत जाधव, पोलिस उपायुक्त, पुणे शहर वाहतूक शाखा
