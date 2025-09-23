भरधाव रिक्षा उलटून ज्येष्ठ महिलेचा मृत्यू
पुणे, ता. २३ : येरवडा परिसरात भरधाव रिक्षा उलटल्याने प्रवासी ज्येष्ठ महिलेचा मृत्यू झाला. ही घटना येरवडा येथील टपाल कार्यालयासमोर घडली. शोभना लक्ष्मण मोहिते (वय ७८, रा. जाधवनगर, येरवडा) असे मृत महिलेचे नाव आहे.
याप्रकरणी मोहिते यांचा मुलगा सतीश मोहिते (वय ५६) यांनी फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार रिक्षाचालक पितांबर लोटन देसले (वय २८, रा. मुंजाबा वस्ती, धानोरी) याच्याविरुद्ध येरवडा पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ११ सप्टेंबरला दुपारी चार वाजण्याच्या सुमारास शोभना मोहिते या रिक्षातून प्रवास करत होत्या. येरवड्यातील नागपूर चाळ परिसरातील टपाल कार्यालयासमोर भरधाव वेगात असलेली रिक्षा उलटली. या अपघातात महिलेच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. त्यांना तत्काळ उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. परंतु त्यांचा मृत्यू झाला.
