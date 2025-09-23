सांस्कृतिक धोरणासाठी महापालिका आयुक्तांना निवेदन
पुणे, ता. २३ : सांस्कृतिक राजधानी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पुणे शहराचे सांस्कृतिक धोरण लवकर जाहीर करावे, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या सांस्कृतिक विभागाने महापालिका आयुक्तांकडे केली. विभागाच्या शिष्टमंडळाने आयुक्त नवलकिशोर राम यांची भेट घेत त्यांना निवेदन दिले.
यावेळी सांस्कृतिक विभागाचे प्रदेशाध्यक्ष बाबा पाटील, अभिनेते सुनील गोडबोले, सिद्धेश्वर झाडबुके, संदीप पाटील, अभिनेत्री अपेक्षा चव्हाण, निवेदिका गौरी नाईक आदी उपस्थित होते. पाटील म्हणाले, ‘‘राज्यात सर्वाधिक नाट्यगृहे पुणे शहरात आहेत. या शहराला समृद्ध ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारसा लाभला आहे. पण, आज येथील अनेक नाट्यगृहांची अवस्था बिकट आहे. महापालिकेची सभागृह देखभालीअभावी बंद आहेत. आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे सांस्कृतिक महोत्सव शहरात होत असतानाही त्याला सरकारतर्फे पाठबळ दिले जात नाही. या त्रुटी दूर करण्यासाठी सांस्कृतिक धोरणाची आवश्यकता असून ते लवकर तयार करण्याची मागणी आयुक्तांकडे केली आहे.’’
‘‘सांस्कृतिक धोरणांतर्गत कलाकारांसाठी अनुदान, मानधन व विमा योजना, सार्वजनिक नाट्यगृह, वाचनालये, संग्रहालये यांचे आधुनिकीकरण, स्थानिक व जागतिक पातळीवर सांस्कृतिक देवाण-घेवाणीचे कार्यक्रम, शाळा-महाविद्यालयांमध्ये संस्कृतीविषयक प्रबोधन व प्रशिक्षण, वारसा जपणाऱ्या उपक्रमांना प्रोत्साहन, अशा अनेक बाबींचा समावेश करावा’’, अशी मागणीही या निवेदनात करण्यात आली.
