‘श्रमदानातून स्वच्छता’ अभियान
पुणे, ता. २३ : स्वच्छतोत्सव निमित्ताने महापालिकेच्या मुळा-मुठा नदी प्रदूषण नियंत्रण प्रकल्पातील बोपोडी आरोग्य कोठी ते महादेव घाट नदीपात्र या परिसरात ‘श्रमदानातून स्वच्छता’ अभियान तसेच शांताबाई बाळकृष्ण डोले पाटील स्कूल या ठिकाणी चित्रकला स्पर्धा घेण्यात आली. याशिवाय, पथनाट्य व गाणी या माध्यमातून विद्यार्थ्यांसोबत जनजागृती करण्यात आली. स्वच्छता उपक्रमासोबतच आकांक्षा फाउंडेशन व स्व. अनंतराव पवार मेमोरिअल इंग्लिश मीडियम स्कूलच्या विद्यार्थ्यांसाठी जनजागृती कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. विद्यार्थांनी स्वच्छता कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधला. कचरा वर्गीकरणावर आधारित खेळ खेळले आणि विजेत्यांना बक्षिसे देण्यात आली. यावेळी धनश्री गुरव यांनी विद्यार्थ्यांना जागतिक स्वच्छता दिनाचे महत्त्व पटवून दिले. हा स्वच्छतोत्सव दोन ऑक्टोबरपर्यंत विविध ठिकाणी राबविण्यात येणार आहे. यावेळी शास्त्रज्ञ अंजनी प्रसाद सिंग, साहाय्यक विभाग अधिकारी वसीम अहमद आणि महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी.पी., प्रकल्प व्यवस्थापक व मुख्य अभियंता जगदीश खानोरे, कैलास काराळे, भूषण सोनवणे हे उपस्थित होते.
