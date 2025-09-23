प्रा. रेमंड ओबर्ड यांचे निधन
पुणे, ता. २३ : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात (तत्कालीन पुणे विद्यापीठ) परकीय भाषा विभागात फ्रेंच अभ्यासक्रम सुरू झाला, त्या वेळी या अभ्यासक्रमाच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देणारे प्राध्यापक रेमंड ओबर्ट यांचे वयाच्या ८६ व्या वर्षी फ्रान्समध्ये नुकतेच निधन झाले.
पुणे विद्यापीठात १९७४ ते १९८० या कालावधीत प्रा. ओबर्ट यांनी योगदान दिले आहे. पॅरीसमधील एकोल नॉर्मल सुपेरिअर या संस्थेत शिक्षण घेतलेल्या प्रा. ओबर्ट यांनी विद्यार्थ्यांना केवळ पुस्तकांवर आधारित अभ्यासक्रम शिकविला नाही, तर प्रत्येक ओळींमधील अर्थ समजावून सांगत शिकविले. अभ्यासक्रमाच्या पलीकडे जाऊन विविध नावीन्यपूर्ण उपक्रमांद्वारे त्यांनी विद्यार्थ्यांना फ्रेंच जीवनशैली आणि संस्कृतीची ओळख करून दिली. फ्रान्सला परतल्यानंतरही ते नियमितपणे पुण्यात येत आणि जुन्या सहकाऱ्यांना आणि विद्यार्थ्यांना आवूर्जन भेटत असत.
त्या काळात पुणे विद्यापीठात फ्रेंच असोसिएशनच्या सहकार्याने नियमितपणे शैक्षणिक उपक्रम आयोजित करण्यात येत. यात प्रा. ओबर्ट यांच्या मार्गदर्शनाखाली विद्यार्थ्यांना फ्रेंच नाटक, नृत्य आणि संगीत याद्वारे आपली कला सादर करण्याची संधी मिळत होती. प्रा. ओबर्ट यांच्या निधनाने विद्यार्थीप्रिय शिक्षक गमावल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
