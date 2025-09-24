हद्द कायम न केल्यास वहिवाटीची मोजणी रद्द
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. २४ : पुणे, पिंपरी-चिंचवड, पीएमआरडीएसह पुणे जिल्ह्यात गेल्या सहा महिन्यांत पैसे भरून घेऊन वहिवाटीची मोजणी करून घेतलेल्या अर्जदारांना भूमी अभिलेख विभागाने नोटिसा बजावल्या आहेत. या नोटिशीच्या माध्यमातून एक संधी देऊन हद्द कायम करण्याबाबतची मोजणी करून घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानंतरही हद्द कायमची मोजणी करून न घेतल्यास त्यांची मोजणी रद्द करण्यात येणार आहे. त्यामुळे अनेक बांधकाम व्यावसायिकांसह जागा मालकांपुढील अडचणी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहेत.
गेल्या दोन दशकांहून अधिककाळ सुरू असलेली वहिवाट पद्धतीने मोजणी करण्याची पद्धत भूमी अभिलेख विभागाने बंद केली आहे. यासंदर्भात फेब्रुवारी महिन्यात जमाबंदी आयुक्तांनी परिपत्रक काढले होते. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करीत मोजणी कार्यालयाने ही पद्धत सुरूच ठेवली होती. हे लक्षात आल्यानंतर ऑगस्ट महिन्यात पुन्हा एकदा जमाबंदी आयुक्तांनी परिपत्रक काढत वहिवाटीची मोजणी तातडीने बंद करण्याबाबत आणि फेब्रुवारी महिन्यापासून वहिवाटीच्या मोजणीसाठी पैसे भरून मोजणी करून दिलेल्या प्रकरणांची माहिती प्रत्येक कार्यालयाकडून मागविली होती. त्यानुसार जमाबंदी आयुक्तांकडे याबाबतची माहिती नुकतीच प्राप्त झाली आहे. त्यामध्ये पुणे, पिंपरी-चिंचवड या दोन्ही महापालिकांसह पीएमआरडीए आणि जिल्ह्याच्या हद्दीत वहिवाटीच्या मोजणीचे अर्ज आणि पैसे भरून घेत मोजणी करून देण्यात आलेल्या प्रकरणांची संख्या जवळपास एक हजार ४०० इतके असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामध्ये पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरात ७०० प्रकरणे असल्याचे समोर आले आहे.
पैसे भरून घेऊन मोजणीही करून दिली आहे, अशा सर्व म्हणजे एक हजार ४०० अर्जदारांना एक संधी देण्याचा निर्णय भूमी अभिलेख विभागाने घेतला आहे. या सर्वांना नोटिसा बजावल्या आहेत. या नोटिशीच्या मुदतीत संबंधितांनी हद्द कायमची मोजणी करून घ्यावी, अशी सूचना त्यांना केली आहे. नोटीस देऊनही वहिवाटीची मोजणी रद्द करून हद्द कायम करून न घेतल्यास त्यांना यापूर्वी दिलेली वहिवाटीची मोजणी रद्दची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे, असा इशारा या नोटिशीच्या माध्यमातून दिला आहे. त्यामुळे यापूर्वी वहिवाटीची मोजणी करून घेऊन बांधकामे नकाशे मंजुरीसाठी दाखल केले आहेत, अथवा बिनशेतीच्या परवानगीसाठी अर्ज केले आहेत, त्यांना हद्द कायमची मोजणी करून न घेतल्यास अडचण निर्माण होऊ शकते.
वहिवाटीची मोजणी बंद केल्यानंतरही या पद्धतीने जमिनीची मोजणी करून घेतलेली सुमारे एक हजार ४०० प्रकरणे समोर आली आहेत. त्यांना नोटिसा देण्यात देऊन एक संधी दिली आहे. त्यांनी हद्द कायमची मोजणी करून घ्यावी. जे करणार नाहीत, त्यांना पूर्वी वहिवाटीनुसार मोजणी करून दिली आहे, ती मोजणी रद्द करण्यात येणार आहे.
- डॉ. सुहास दिवसे,
जमाबंदी आयुक्त, पुणे
