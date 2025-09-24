तनिष्का सदस्यांनी घेतले एलईडी माळांचे प्रशिक्षण
पुणे, ता. २४ : लुकलुकणाऱ्या विजेच्या माळा आणि चेहऱ्यावर पसरलेले समाधानाचे हसू .. प्रत्येकीच्या चेहऱ्यावर होती शिकण्याची जिद्द अन् काहीतरी करून दाखवण्याची धमक... निमित्त होते एलईडी माळा प्रशिक्षणाचे.
तनिष्का व्यासपीठ आणि इनरव्हील क्लब ऑफ पुणे, रिव्हरसाइड यांच्या वतीने महिलांना अर्थार्जनाची संधी मिळावी, या उद्देशाने म्हाळुंगे येथे तनिष्का सदस्यांसाठी या प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी इनरव्हीलच्या अध्यक्षा मधू पोतदार, माजी अध्यक्षा माधवी चंदन, सचिव रितू तायल, शारदा कानोरिया, भारती अग्रवाल, तनिष्का विभाग प्रमुख गायत्री घुले आदी उपस्थित होते.
पोतदार म्हणाल्या, ‘‘अनेक महिलांना घरातील जबाबदाऱ्यांमुळे घराबाहेर कामासाठी पडता येत नाही. परंतु त्यांची काहीना काही करण्याची धडपड सुरु असते. ‘तनिष्का व्यासपीठ’ नेहमीच महिलांच्या कौशल्य विकासासाठी प्रयत्न करत असते. यातून महिलांना अर्थार्जन करण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकेल.’’ घुले यांनी महिलांना प्रात्यक्षिकासह माळा बनवण्याचे प्रशिक्षण दिले. तसेच इनरव्हीलच्या वतीने तनिष्कांना माळांच्या कच्च्या मालाचे वाटप करण्यात आले.
