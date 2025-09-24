अपहृत चिमुरडी सुखरूप पालकांच्या स्वाधीन
पुणे, ता. २४ : विमाननगर परिसरातून अपहरण झालेली तीन वर्षांची चिमुरडी विमानतळ पोलिसांच्या कर्तव्यदक्षतेमुळे अवघ्या चार तासांत सुखरूप सापडली. याप्रकरणी पोलिसांनी कल्याण रेल्वे स्थानकावरून दोघांना अटक केली.
प्रिन्स संजय पाल (वय २१) आणि ओमनारायण छोटेलाल पासवान (वय २०, दोघे रा. विमाननगर, मूळ बिहार) अशी अटक आरोपींची नावे आहेत. फिर्यादीने त्यांची लहान मुलगी २२ सप्टेंबरला सायंकाळी पाच वाजल्यापासून बेपत्ता असल्याची माहिती विमानतळ पोलिसांना दिली. फिर्यादीने पूर्वी कामावरून काढून टाकलेल्या प्रिन्स आणि ओमनारायण यांनीच मुलीचे अपहरण केल्याची शक्यता व्यक्त केली. तक्रार मिळताच अतिरिक्त पोलिस आयुक्त मनोज पाटील, परिमंडळ चारचे पोलिस उपायुक्त सोमय मुंडे, सहाय्यक पोलिस आयुक्त प्रांजली सोनवणे यांच्या आदेशानुसार वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक गोविंद जाधव यांनी पोलिस उपनिरीक्षक नितीन राठोड यांच्या नेतृत्वाखाली दोन पथके तयार केली. लेबर कॅम्प परिसरातील ‘सीसीटीव्ही’ फुटेज तपासले. आरोपींचे मोबाईल ‘सीडीआर’ आणि लोकेशन मिळवून तपास सुरू केला. सुरुवातीला आरोपींचे लोकेशन तळेगाव दाभाडे परिसरात आले, त्यानंतर लोणावळा भागात आढळले. रेल्वे मार्गे पळ काढत असल्याची खात्री झाल्यानंतर पोलिसांनी मुंबईच्या दिशेने पथक रवाना केले.
तपासादरम्यान आरोपी इंद्रायणी एक्स्प्रेसने प्रवास करत असल्याचे निष्पन्न झाले. तत्काळ रेल्वे पोलिसांना आरोपी आणि मुलीचे छायाचित्र पाठवले. कल्याण रेल्वे पोलिसांच्या मदतीने प्रिन्स आणि ओमनारायण यांना ताब्यात घेतले. त्यांच्याकडून चिमुरडी सुखरूप परत मिळाली असून, तिला आई-वडिलांच्या स्वाधीन केले आहे. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक प्रशांत माने तपास करीत आहेत.
वरिष्ठ निरीक्षक गोविंद जाधव, पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) शरद शेळके यांच्या सूचनेनुसार पोलिस उपनिरीक्षक नितीन राठोड यांच्यासह अंकुश जोगदंडे, लालू कन्हे, रूपेश पिसाळ, राकेश चांदेकर, शैलेश नाईक, सचिन मांजरे, दादासाहेब बर्डे, योगेश थोपटे, श्रीमंत यंपाळे, ज्ञानदेव आवारी, हरिप्रसाद पुंडे, शंकर वाघुले यांनी ही कारवाई केली.
