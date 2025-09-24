मोटारीची धडक बसून दुचाकीस्वार महिलेचा मृत्यू
पुणे, ता. २४ : मार्केट यार्ड परिसरात भरधाव मोटारीची पाठीमागून जोरदार धडक बसल्याने दुचाकीस्वार महिलेचा मृत्यू झाला. ही घटना मार्केट यार्ड परिसरात कांचनगंगा सोसायटीजवळ घडली.
अनिता गणेश दळवी (वय ३३, रा. आंबेगाव बुद्रुक, कात्रज) असे मृत्युमुखी पडलेल्या महिलेचे नाव आहे. याबाबत पती गणेश नारायणराव दळवी (वय ४०) यांनी मार्केट यार्ड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार वाहनचालक महम्मद साजिद खान (वय ५५, रा. हयात सोसायटी, बिबवेवाडी) याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अनिता दळवी सोमवारी (ता. २२) सकाळी आठच्या सुमारास दुचाकीवरून मार्केट यार्ड परिसरातून निघाल्या होत्या. कांचनगंगा सोसायटीजवळ भरधाव मोटारीने त्यांच्या दुचाकीला पाठीमागून धडक दिली. अपघातात गंभीर जखमी झाल्याने त्यांना तातडीने खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; मात्र उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. या घटनेची माहिती मिळताच वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक मनीषा पाटील यांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पाहणी केली. या प्रकरणाचा तपास सहाय्यक निरीक्षक अश्विनी पाटील करीत आहेत. मार्केट यार्ड आणि गंगाधाम चौक परिसरात वाढत्या अपघातांमुळे वाहतूक पोलिसांकडून उपाययोजना करण्यात आल्या; परंतु पुन्हा या भागात अपघात होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. याकडे वाहतूक पोलिसांनी गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांकडून करण्यात आली आहे.
