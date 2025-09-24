आज पुण्यात २५ सप्टेंबर २०२५ गुरुवार
आज पुण्यात
२५ सप्टेंबर २०२५ गुरुवार ः
सकाळी ः
रांगोळी प्रदर्शन ः शारदा अवसरे आणि सहकलाकार आयोजित ः संत श्री शंकर महाराज यांच्या जीवन चरित्रावर आधारित रंगावली प्रदर्शन ः बालगंधर्व कलादालन, शिवाजीनगर ः १०.००.
फिल्म फेस्टिव्हल ः मुंबा फिल्म फाउंडेशनतर्फे ः राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालय, लॉ कॉलेज रस्ता ः १०.००.
दुपारी ः
नवरात्रोत्सव ः पुणे नवरात्र महिला महोत्सव ः होम मिनिस्टर कार्यक्रम ः श्री लक्ष्मीमाता मंदिर प्रांगण, मुक्तांगण शाळेजवळ, शिवदर्शन ः १२.००.
क्रीडा गणवेश व साहित्य वाटप ः सनी इलेव्हन प्रतिष्ठान आयोजित ः शालेय विद्यार्थ्यांना क्रीडा गणवेश व साहित्य वाटप ः हस्ते- संगीता शिंदे-अल्फान्सो, जयंत देशपांडे, रजनीबाई साळवे ः सेंट अँड्रयूज हायस्कूल फॉर गर्ल्स, कॅम्प ः ३.३०.
सायंकाळी ः
पुरस्कार वितरण व प्रकाशन ः पौरोहित्य पुरोहित फाउंडेशनतर्फे ः सनातन वेद रक्षक व हिंदू स्वाभिमान रक्षक पुरस्कार वितरण व धर्मचैतन्य प्रकाशन ः पुरस्कारार्थी- महंत सुधीरदास महाराज, महेश लांडगे ः उपस्थिती- अवधूतशास्त्री उंडे, अशोककाका कुलकर्णी, डॉ. मेधा कुलकर्णी, विश्वजित देशपांडे ः लोकमान्य सभागृह, केसरीवाडा, नारायण पेठ ः ५.००.
सांस्कृतिक कार्यक्रम ः हिंदू महिला सभेतर्फे ः मागे वळून पाहताना- गाणी, गप्पा, आठवणी व किस्से ः सादरकर्ते- डॉ. नरेंद्र चिपळूणकर व सहकलाकार ः शिवाजी मंदिर, सदाशिव पेठ ः ५.३०.
नवरात्र उत्सव ः श्री महालक्ष्मी मंदिर सारसबाग आयोजित ः महिला अधिकाऱ्यांचा सत्कार, तसेच सांस्कृतिक कार्यक्रम- प्रिया डिसा व ग्रुप- नारीशक्ती जागरवर नृत्य ः भजनांचा कार्यक्रम ः महालक्ष्मी मंदिर, सारसबाग ः ५.३०.
शारदीय नवरात्र ः अशोक चौक मित्र मंडळ, नाना पेठ आयोजित ः अन्नकोट व फराळ वाटप ः ११०, नाना पेठ, अशोक चौक ः ७.००.
नवरात्र उत्सव ः शिवगर्जना प्रतिष्ठान आयोजित ः पुणे लोकमान्य फेस्टिव्हल ः गर्जना सह्याद्रीची, लोकधारा महाराष्ट्राची ः सादरकर्त्या- सोनाली कोतवाल ः लोकमान्यनगर, जॉगिंग पार्क, नवी पेठ ः ७.००.
दृक्-श्राव्य कार्यक्रम ः रोटरी क्लब ऑफ पुणे मेट्रो आयोजित ः डॉ. माधवी मेहेंदळे यांच्या ‘पॉल गोगँ एक कलंदर कलाकार’ या पुस्तकावर आधारित एक दृक्-श्राव्य सादरीकर- पत्र आणि चित्र ः निवेदन- गौरी लागू ः नळ स्टॉप मेट्रो स्टेशनजवळ, पांडुरंग कॉलनी ः ७.००.
