पूरग्रस्तांना आरोग्य सेवा द्या प्रकाश आबिटकर यांच्या आरोग्य विभागाला सूचना
पुणे, ता. २४ : राज्यात सध्या सर्वत्र सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे अनेक भागांत पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. या आपत्कालीन परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभाग सज्ज आहे. पूरग्रस्त नागरिकांना आरोग्य सेवा द्यावी, अशा सूचना आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विभागातील वरिष्ठ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना केली आहे. आरोग्य विभागातील सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांना सतर्क राहण्याचे आदेश त्यांनी दिले.
आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आरोग्य भवन येथे या संदर्भात राज्यस्तरीय बैठक घेण्यात आली. त्याला अतिवृष्टीग्रस्त अकोला, संभाजीनगर, नाशिक व लातूर परिमंडळासह, आरोग्य विभागाचे राज्यातील वरिष्ठ अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. यावेळी आरोग्य मंत्र्यांनी पूरस्थिती व आरोग्य सुविधेचा आढावा घेतला. या बैठकीत राज्यातील सर्व आरोग्य यंत्रणेने सतर्क राहावे, परिमंडळातील सर्व उपसंचालकांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील आरोग्य संस्थांचा आढावा घ्यावा, आरोग्य केंद्रात पुरेसा औषध साठा उपलब्ध ठेवावा, आपत्कालीन स्थितीत १०८ व १०२ या रुग्णवाहिका सज्ज ठेवाव्यात, असे म्हटले आहे.
डॉक्टरांनी मुख्यालयात उपस्थित राहावे, पुरामुळे दवाखाने बाधित झाले असेल तर तत्काळ दुरुस्ती व उपाययोजना कराव्यात, पूरग्रस्त रुग्णांना तातडीने उपचार द्यावेत, स्थलांतरित नागरिकांना आरोग्य शिबिरांमध्ये सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, गाव पातळीपर्यंत सूक्ष्म नियोजन व्हावे, पिण्याच्या पाण्याची व जलस्त्रोतांची नियमित तपासणी करावी, पुरामुळे स्थलांतरित झालेल्या रुग्णांवर त्या ठिकाणी जाऊन उपचार करावेत. टीएलसी पावडर व कीटकनाशक औषध फवारणी करावी, पूरस्थितीनंतर उद्भवणाऱ्या साथरोगावर प्रतिबंध व नियंत्रणासाठी उपाययोजना कराव्यात, असेही निर्देश त्यांनी दिले. तसेच पूरस्थितीच्या काळात जलजन्य आजारावर प्रतिबंध करण्याची तयारी सर्वांनी ठेवावी. या बैठकीला आरोग्य सेवा संचालक डॉ. विजय कंदेवाड यांच्यासह राज्याचे उच्चस्तरीय अधिकारी उपस्थित होते.
..............
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.