दरमहा ‘सात टक्के परताव्या’च्या आमिषाने दोन कोटींची फसवणूक
पुणे, ता. २४ : ‘दरमहा गुंतवणुकीवर सात टक्के परतावा मिळेल’, असे आमिष दाखवून एक कोटी ९२ लाख रुपयांची फसवणूक झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी विमानतळ पोलिसांनी सचिन विलास कांबळे (वय ४२, रा. अमृत बंगला, थेरगाव, पिंपरी-चिंचवड) याला अटक केली आहे.
याबाबत एका व्यावसायिकाने (वय ४३, रा. पठारे वस्ती, लोहगाव) विमानतळ पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार विमानतळ पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी सचिन कांबळे याने धानोरी परिसरात एज्युकेशन ॲण्ड इनव्हेस्टमेंट हबच्या नावाने खासगी कार्यालय उघडले. त्याने तक्रारदार व्यावसायिक आणि त्यांच्या ओळखीच्या व्यक्तींना आकर्षक परताव्याचे आमिष दाखवून त्याच्याकडे गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त केले. सुरुवातीला तक्रारदाराने ३३ लाख ८० हजार रुपयांची गुंतवणूक केली. त्यानंतर तक्रारदारासह इतर परिचितांकडून कांबळे याच्याकडे एकूण एक कोटी ९२ लाख ९५ हजार रुपये जमा झाले. गुंतवणुकीनंतर सुरुवातीला काही प्रमाणात परतावा दिला; मात्र त्यानंतर कांबळेने परतावा देणे बंद केले. याबाबत विचारणा होताच त्याने टाळाटाळ सुरू केली. फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी पोलिसांकडे धाव घेतली. पुढील तपास पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) शरद शेळके करीत आहेत.
