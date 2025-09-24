स्वरानंद प्रतिष्ठानचे संगीत पुरस्कार जाहीर
पुणे, ता. २४ : मराठी सुगम संगीतात कार्यरत असलेल्या ‘स्वरानंद’ प्रतिष्ठानतर्फे देण्यात येणारे विविध पुरस्कार जाहीर झाले असून, ‘केशवराव भोळे पुरस्कार’ संगीतकार आशुतोष कुलकर्णी यांना, तर शास्त्रीय सुगम क्षेत्रातील उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल देण्यात येणारा ‘माणिक वर्मा पुरस्कार’ या वर्षी गायिका अस्मिता चिंचाळकर यांना, तर वादकांसाठी असलेल्या ‘विजया गदगकर’ पुरस्कारासाठी संतूरवादक शंतनू गोखले यांना, तर ललित संगीताच्या क्षेत्रातील भरीव कामगिरीबद्दल गायिका स्वरदा गोडबोले यांना ‘डॉ. उषा (अत्रे) वाघ पुरस्कार’ जाहीर झाला आहे.
पुरस्कार वितरण सोहळा शनिवारी (ता. २७) सायंकाळी ५.३० वाजता पौड फाटा येथील अभिनव विद्यालयाचे सभागृह येथे होणार आहे. पुरस्कारांचे यंदाचे २६ वे वर्ष आहे. यावेळी ज्येष्ठ गायिका आशा खाडीलकर प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित राहणार असून, त्यांच्या हस्ते पुरस्कारांचे वितरण होईल. प्रसंगी पुरस्कार वितरण झाल्यानंतर उत्तरार्धात पुरस्कार विजेते कलाकार आपली कला सादर करणार आहेत. प्रदीर्घ काळ ध्वनिव्यवस्था उत्तमप्रकारे सांभाळणारे राजू कांबळे यांचाही विशेष गौरव यावेळी करण्यात येणार आहे, अशी माहिती स्वरानंद प्रतिष्ठानचे कार्यकारी विश्वस्त प्रकाश भोंडे यांनी दिली.
माणिक वर्मा पुरस्कारासाठी त्यांच्या शिष्या प्रसिद्ध गायिका श्रीमती शैला दातार यांचे सहकार्य लाभले आहे. केशवराव भोळे पुरस्कारासाठी भोळे परिवार व वादकाला देण्यात येणाऱ्या पुरस्कारासाठी ‘स्वरानंद परिवारातील’ जुने जाणते व्हायोलिन संतूरवादक सतीश गदगकर (अमेरिका) यांचे सहकार्य लाभले आहे, तर डॉ. उषा अत्रे वाघ पुरस्कारासाठी त्यांच्या भगिनी, ज्येष्ठ गायिका डॉ. प्रभा अत्रे यांची सक्रिय मदत मिळाली आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.