भरघोस परताव्याच्या आमिषाने वाघोली, कोंढव्यात फसवणूक
पुणे, ता. २४ : शेअर बाजारात गुंतवणुकीवर भरघोस परताव्याचे आमिष दाखवून सायबर चोरट्यांनी दोघांची सुमारे ५३ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याच्या दोन घटना समोर आल्या आहेत. याबाबत वाघोली आणि कोंढवा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एका तरुणाने फेसबुकवर शेअर बाजार गुंतवणुकीसंदर्भात जाहिरात पाहिली. त्या जाहिरातीतील लिंक उघडताच सायबर चोरट्यांनी त्याला मोबाइलवर एका ग्रुपमध्ये सहभागी करून घेतले. सुरुवातीला गुंतवणुकीवर परतावा मिळाल्याचे भासवून विश्वास संपादन केला. त्यामुळे तरुणाने ऑनलाइन पद्धतीने ३७ लाख ८४ हजार रुपये गुंतविले. मात्र, प्रत्यक्ष परतावा मिळाला नाही. याबाबत तरुणाने (वय ४०, रा. बकोरी रस्ता, वाघोली) तक्रार दिली. त्यानुसार वाघोली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अन्य एका घटनेत कोंढवा भागातील साळुंके विहारमधील एका महिलेचीही अशाच प्रकारे १४ लाख ६९ हजार रुपयांची फसवणूक झाली. शेअर बाजार गुंतवणुकीचे आमिष दाखवून सायबर चोरट्यांनी तिच्याकडून रक्कम उकळली. या प्रकरणी ४२ वर्षीय महिलेने तक्रार दिल्यानंतर कोंढवा पोलिसांनी गुन्हा नोंदविला आहे. पुढील तपास पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) वर्षा देशमुख करीत आहेत.
