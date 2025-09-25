होमिओपॅथीच्या नोंदणी सुरू करा
पुणे, ता. २५ : आधुनिक औषधशास्त्र प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम (सीसीएमपी) पूर्ण करणाऱ्या होमिओपॅथी डॉक्टरांच्या महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेतील (एमएमसी) नोंदणीला अंतरिम स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात नकार दिला. त्याचा लिखित स्वरूपातील निकाल हा बुधवारी आला आहे. त्यानुसार आता होमिओपॅथीच्या डॉक्टरांची नोंदणी तातडीने सुरू करावी, अशी मागणी होमिओपॅथीच्या संघटनेने केली आहे.
याबाबत महाराष्ट्र होमिओपॅथी परिषदेचे प्रशासक बाहुबली शहा म्हणाले, ‘‘न्यायालयाने ‘सीसीएमपी’ पूर्ण केलेल्या डॉक्टरांची नोंद करण्याचा निकाल दिला आहे. त्याला ॲलोपॅथीच्या डॉक्टरांनी विरोध केला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाने नोंदणी करावी असे सांगितले आहे. हा निर्णय होऊन आठ दिवस झाले तरी अद्याप नोंदणी सुरू झालेली नाही. त्यातच महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेने यासाठी एक मानक कार्यपद्धती तयार करू, असे सांगितले होते. मात्र, हा त्यांचा वेळकाढूपणा आहे. न्यायालयाच्या निकालाचा अभ्यास केला असता त्यामध्ये त्यांनी नोंदणी करण्यासाठी कोणत्याही मानक कार्यपद्धतीची गरज नाही, त्यांनी लवकरात लवकर ही नोंदणी सुरू करावी, असे म्हटले आहे.’’
दरम्यान, साडेनऊ हजार होमिओपॅथिक डॉक्टर हे ‘सीसीएमपी’ उत्तीर्ण झाले आहेत. त्यांची नोंदणी येत्या तीन दिवसांत ‘एमएमसी’ने सुरू करावी, अन्यथा ‘एमएमसी’च्या कार्यालयासमोर मंगळवारी (ता. ३०) आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा होमिओपॅथिक डॉक्टर्स असोसिएशनचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. बाळकृष्ण गायकवाड यांनी दिला.
याबाबत ‘एमएमसी’चे प्रशासक विंकी रुघवानी म्हणाले, न्यायालयाचा निकाल बुधवारी आला असून त्याचा अभ्यास करून नोंदणीबाबत निर्णय घेण्यात येईल. यासाठी आतापर्यंत एक हजार ४० ‘सीसीएमपी’ अर्हता धारकांचे अर्ज आले आहेत.
