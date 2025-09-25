आज पुण्यात २६ सप्टेंबर २०२५ शुक्रवार
आज पुण्यात २६ सप्टेंबर २०२५ शुक्रवार
.................................................
सकाळी ः
नवरात्र उत्सव ः हिंदू महिला सभेतर्फे ः नवचंडी याग ः हस्ते- यशश्री व सुयोग आठवले ः कीर्तन ः सादरकर्त्या- रेशीम खेडकर ः शिवाजी मंदिर, सदाशिव पेठ ः ९.००.
अभिवादन ः कथाभारती आणि फुलंब्रीकर कुटुंबीयांतर्फे ः मास्टर कृष्णराव फुलंब्रीकर यांच्या ५१व्या पुण्यतिथीनिमित्त अभिवादनाचा कार्यक्रम ः उपस्थिती- विदुषी राजश्री महाजनी ः बालगंधर्व रंगमंदिराचे आवार, शिवाजीनगर ः ९.००.
रांगोळी प्रदर्शन ः शारदा अवसरे आणि सहकलाकार आयोजित ः संत श्री शंकर महाराज यांच्या जीवन चरित्रावर आधारित रंगावली प्रदर्शन ः बालगंधर्व कलादालन, शिवाजीनगर ः १०.००.
फिल्म फेस्टिव्हल ः मुंबा फिल्म फाउंडेशनतर्फे ः राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालय, लॉ कॉलेज रस्ता ः १०.००.
उद्घाटन ः द इंक अँड पेन्स आयोजित ः द फाउंटन पेन शो ः उद्घाटन हस्ते- दिलीप कर्णिक ः वन प्लेस, ज्ञानेश्वर पादुका चौक, फर्ग्युसन रस्ता ः १०.३०.
नवरात्र उत्सव ः भवानी देवी मंदिर आयोजित ः नवरात्रोत्सवात ललिता पंचमी पूजन व विविध भजनी मंडळांचा भजनांचा कार्यक्रम ः श्री भवानी देवी मंदिर, भवानी पेठ ः ११.००.
दुपारी ः
उद्घाटन ः रोटरी क्लब ऑफ पूना वेस्ट साइडतर्फे ः जागतिक पर्यावरण स्वास्थ्य दिनानिमित्त रोटरी इको उत्सव ः हस्ते- संतोष मराठे ः जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक भवन, घोले रस्ता ः २.००.
नवरात्रोत्सव ः पुणे नवरात्र महिला महोत्सव ः श्री विष्णुसहस्रनाम आणि श्रीसूक्त पठण ः श्री लक्ष्मीमाता मंदिर प्रांगण, मुक्तांगण शाळेजवळ, शिवदर्शन ः ४.००.
सायंकाळी ः
मुक्त संवाद आणि कवितावाचन ः आर्ष पब्लिकेशन्यतर्फे ः हिंदीतील कवी कुमार अंबुज यांचे कवितावाचन आणि त्यांच्याशी मुक्त संवाद ः अध्यक्ष- प्रा. निशिकांत ठकार ः उपस्थिती- डॉ. शशिकला राव ः एस. एम. जोशी फाउंडेशन, नवी पेठ ः ५.००.
नवरात्र उत्सव ः श्री महालक्ष्मी मंदिर सारसबाग आयोजित ः कन्यापूजन व सत्कार समारंभ ः रुचिरा केदार आणि विश्वकर्मा विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांचा संगीत कार्यक्रम ः महालक्ष्मी मंदिर, सारसबाग ः ५.००.
व्याख्यान ः मराठी विज्ञान परिषद, पुणे विभाग आयोजित ः विषय- अभिनवता आणि नवसृजन (Innovations and creativity) ः वक्ते- डॉ. ज्येष्ठराज/जे. बी. जोशी ः विद्यार्थी सहायक समिती, शिवाजी हाउसिंग सोसायटीच्या मागे, सेनापती बापट रस्ता ः ६.००.
नवरात्र उत्सव ः शिवगर्जना प्रतिष्ठान आयोजित ः पुणे लोकमान्य फेस्टिव्हल ः जादूगार जितेंद्र रघुवीर यांचा कार्यक्रम ः लोकमान्यनगर, जॉगिंग पार्क, नवी पेठ ः ७.००.
शारदीय नवरात्र ः अशोक चौक मित्र मंडळ, नाना पेठ आयोजित ः सोनिया गायकवाड यांचा लावण्यांचा कार्यक्रम ः ११०, नाना पेठ, अशोक चौक ः ७.००.
..................................................
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.