मराठी राज्य नाट्यस्पर्धेत ६५ प्रवेशिका
पुणे, ता. २५ ः यंदाच्या मराठी राज्य नाट्यस्पर्धेत पुणे शहर व जिल्ह्यातून तब्बल ६५ संघांनी सहभाग नोंदविला आहे. स्पर्धेला मिळणारा प्रतिसाद वर्षागणिक वाढत असल्याने गेल्या काही वर्षांतील सहभागींची ही सर्वोच्च संख्या आहे. विशेष म्हणजे, यंदा २८ नवीन नाट्यसंस्थाही सहभागी झाल्या आहेत.
राज्याच्या सांस्कृतिक कार्य संचालनालयातर्फे दरवर्षी हौशी मराठी राज्य नाट्य स्पर्धेचे आयोजन केले जाते. या स्पर्धेला मिळणाऱ्या प्रतिसादात दरवर्षी वाढ होत आहे. मात्र यंदाच्या ६४व्या राज्य नाट्य स्पर्धेत गेल्या काही वर्षांतील सर्वाधिक सहभागींची संख्या पाहायला मिळाली आहे. पुण्यातील स्पर्धा पुणे केंद्र आणि पिंपरी-चिंचवड, अशा दोन केंद्रांवर होणार आहे. पुण्यात पाच नोव्हेंबरपासून; तर पिंपरी-चिंचवड केंद्रावर तीन नोव्हेंबरपासून स्पर्धेचा प्रारंभ होईल.
या वर्षीपासून राज्य सरकारने स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या स्पर्धकांना मिळणारा नाट्यनिर्मिती खर्च आणि पारितोषिकांच्या रकमा दुप्पट केल्या आहेत. संघांचा सहभाग वाढण्यात हेदेखील एक महत्त्वाचे कारण आहे, तसेच पुणे केंद्रावरील स्पर्धा गेल्या काही वर्षांपासून अतिशय उत्साहात आणि प्रेक्षकांच्या ‘हाउसफुल्ल’ प्रतिसादात पार पडते आहे. राज्य नाट्य स्पर्धेतील नाटके पाहण्यासाठी अत्यल्प दरातील तिकिटे उपलब्ध असल्यामुळे प्रेक्षकांची गर्दी होते आहे. स्पर्धकांचा उत्साह वाढण्यात याचाही हातभार आहे.
‘‘सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांच्या पुढाकाराने या वर्षीपासून राज्य नाट्य स्पर्धेचा नाट्यनिर्मिती खर्च आणि पारितोषिकांच्या रकमा दुप्पट केल्यामुळे प्रवेशिका वाढल्या आहेत. ही स्वागतार्ह बाब आहे. नव्या नाट्यसंस्थांचा सहभाग देखील उत्साहवर्धक आहे. प्रेक्षकांनी स्पर्धेतील नाटके पाहण्यासाठी मोठ्या संख्येने हजेरी लावत स्पर्धकांचा उत्साह वाढवावा,’’ अशी प्रतिक्रिया सांस्कृतिक कार्य संचालक बिभीषण चवरे यांनी व्यक्त केली.
महाविद्यालयांचा वाढता सहभाग
राज्य नाट्य स्पर्धा म्हणजे हौशी पण अनुभवी कलाकारांचे व्यासपीठ असल्याचा समज आहे. ही स्पर्धा खुली असल्यामुळे अनेक ज्येष्ठ कलाकार स्पर्धेत नियमितपणे सहभागी होत असतात; मात्र महाविद्यालयीन संघ अपवादानेच या स्पर्धेत सहभागी होतात. दोन वर्षांपासून मात्र महाविद्यालयीन संघ स्पर्धेत नियमित सहभागी होत आहे. त्यांची संख्या यंदाही वाढली असून महाविद्यालयीन कलाकारांमुळे स्पर्धेतील चुरसही वाढली आहे.
