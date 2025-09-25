सहाय्यक कृषी अधिकारी देणार एक दिवसाचे वेतन पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मदतीचा हात
पुणे, ता. २५ ः राज्यातील शेतकऱ्यांचे अतिवृष्टीने मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी राज्यातील सहाय्यक कृषी अधिकाऱ्यांचे एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीला देण्याचे ठरविले आहे. त्याबाबत महाराष्ट्र राज्य सहाय्यक कृषी अधिकारी संघटनेच्या वतीने सप्टेंबरच्या होणाऱ्या वेतनातून एक दिवसाचे वेतन कपात करून घेण्याची विनंती राज्य सरकारला निवेदनाद्वारे केली आहे.
संघटनेच्या वतीने कृषिमंत्री तसेच कृषी आयुक्तांना पत्र पाठवून वेतन कपात करून घेण्यास विनंती केली आहे. तसेच सहाय्यक कृषी अधिकारी आणि शेतकरी यांचे नाते हे केवळ प्रशासकीय नसून भावनिक आहे. शेतकऱ्यांच्या सुखदुःखात सहाय्यक कृषी अधिकारी नेहमीच सहभागी असतो. नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात नुकसानग्रस्त क्षेत्राची पाहणी करणे, पंचनामे तयार करणे, नुकसानीचे वास्तव शासनापर्यंत पोहोचविणे आणि मदत वितरणाची अंमलबजावणी करणे ही प्राथमिक जबाबदारी नेहमीच तत्परतेने पार पाडली जाते. पिकांचे, शेतजमिनीचे, जनावरांचे आणि घरांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून, अनेक शेतकऱ्यांवर उपजीविकेचे गंभीर संकट आले आहे. त्यामुळे आम्ही एक दिवसाचे वेतन कपात करून घेण्याची विनंती करत असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
‘‘कर्मचारी म्हणून केवळ प्रशासकीय जबाबदारी पार पाडणे पुरेसे नाही, तर शेतकऱ्यांच्या दुःखात खऱ्या अर्थाने सहभागी होणे हीही आमची नैतिक जबाबदारी आहे. महाराष्ट्र राज्य सहाय्यक कृषी अधिकारी संघटनेच्या वतीने सामाजिक बांधिलकीच्या नात्यातून आम्ही हे एक दिवसाचे वेतन देत आहोत.
- विलास रिंढे, अध्यक्ष, सहाय्यक कृषी अधिकारी संघटना
