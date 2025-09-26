रस्त्याच्या दोषदायित्वबाबत ‘परिसर’कडून चौकशीची मागणी
पुणे, ता. २६ ः शहरातील रस्त्यांची एकीकडे दुरवस्था आहे, तर दुसरीकडे महापालिकेने ३०० कोटी रुपये खर्च करून तयार केलेल्या रस्त्यांचे ठेकेदाराकडील दोषदायित्व काढले. मुळात रस्ते खोदाई करण्यास पथ विभागानेच परवानगी दिली, आता ठेकेदाराकडील दोषदायित्व काढले जात आहे. हा अतिशय गंभीर प्रकार असून, जनतेच्या पैशांबद्दलची ही अनास्था आहे. या प्रकाराची गांभीर्याने दखल घेऊन कारवाई करावी, अशी मागणी परिसर संस्थेने महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
महापालिकेने ३०० कोटी रुपये खर्च करून १०० किलोमीटरचे रस्ते तयार केले. संबंधित रस्ते दुरुस्त करण्याची जबाबदारी (दोषदायित्व) संबंधित ठेकेदारावर होती. मात्र पथ विभागाने संबंधित रस्त्यांवर विविध सेवा वाहिन्यांसाठी खोदाई करण्याची परवानगी दिली. त्यामुळे ठेकेदारावर असलेली दोषदायित्वाची जबाबदारी संपुष्टात आली, परिणामी आता महापालिकेवरच संबंधित रस्त्यांची देखभाल दुरुस्ती करण्याची वेळ आली आहे. याबाबत परिसर संस्थेचे उज्ज्वल केसकर, प्रशांत बधे व कुलकर्णी, सुहास कुलकर्णी यांनी महापालिका आयुक्तांना पत्र पाठवले आहे.
नवीन रस्ता तयार करताना त्या रस्त्यावर इतर खात्यांचे काही प्रस्ताव आहेत का, याबाबतची विचारणा संबंधित खातेप्रमुखांकडे करणे आवश्यक असल्याचे आयुक्तांचेच परिपत्रक आहे. असे असताना महापालिकेने ३०० कोटी खर्च करून तयार केलेल्या रस्त्यांवर पुन्हा खोदाई करण्याची परवानगी देताना विचार केला नाही का? आता पथ विभागाचे प्रमुखच रस्त्याचे दोषदायित्व ठेकेदाराकडे नाही, असे सांगतो, हे चुकीचे आहे. संबंधित रस्ते जनतेच्या करातूनच तयार झालेले आहेत, याचे भान अधिकाऱ्यांना नाही का? प्रत्येक खर्च तपासून करणार असल्याचे आयुक्त सांगतात, त्याच्या तिसऱ्या दिवशी खातेप्रमुख पत्रकार परिषद घेऊन १४५ कोटी रुपयांची कामे करणार असे सांगतात, या सगळ्या प्रकाराची चौकशी आयुक्तांनी करावी, अशी मागणी केसकर, बधे व कुलकर्णी यांनी केली.
