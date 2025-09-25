सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा सोमवारी पदवी प्रदान समारंभ
पुणे, ता. २५ : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा १२६वा पदवी प्रदान समारंभ सोमवारी (ता. २९) राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत होणार आहे. राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि मान्यता परिषदेच्या कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष डॉ. अनिल सहस्रबुद्धे हे या वेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. हा कार्यक्रम विद्यापीठाच्या इरावती कर्वे सामाजिकशास्त्र संकुलातील स्वराज्यरक्षक धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज सभागृहात सकाळी साडेअकरा वाजता होणार आहे.
या कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी भूषविणार आहेत. या सोहळ्यात ५४ विद्यार्थ्यांना सुवर्णपदके देऊन गौरविण्यात येणार आहे, तर विद्यापीठातील एकूण ९८ हजार ८२१ विद्यार्थ्यांना पदवी प्रदान करण्यात येणार आहे. यात पदवी अभ्यासक्रमाच्या ७८ हजार ६०९, पदव्युत्तर पदवीच्या १९ हजार ५७७, पीएच.डी.च्या २५९, पदविका अभ्यासक्रमाच्या २७०, पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमाच्या १०३, एम.फिल.च्या तीन विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे, अशी माहिती विद्यापीठ प्रशासनाने दिली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.