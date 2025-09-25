सप्टेंबरपूर्वी कर भरल्यास पाच टक्के सूट
पुणे, ता. २४ : ग्रामपंचायत हद्दीतील नागरिकांना वेळेत कर भरण्याचे आवाहन करण्यात आले असून सप्टेंबरपूर्वी कर भरल्यास पाच टक्के सूट मिळणार आहे. मालमत्ता, पाणी आणि दिवा आदी कर वेळेत भरल्यास गावाच्या विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध होतो. नागरिकांनी आपला कर नियमित भरून गावाच्या प्रगतीत सहभाग घ्यावा, असे आवाहन मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी केले आहे.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ नुसार ग्रामपंचायतींना कर आकारणीचा अधिकार आहे. या निधीतून गावातील रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, शाळा व इतर मूलभूत सुविधांची उभारणी केली जाते. अनेकदा ग्रामपंचायतींकडून कर वसुली होत नसल्याने अडचणींना सामोरे जावे लागते. याबाबत पाटील म्हणाले, ‘‘सप्टेंबरपूर्वी कर भरल्यास नागरिकांना ५ टक्के सूट मिळेल. तसेच मुख्यमंत्री समृद्धी पंचायत राज अभियानात कर वसुलीला विशेष महत्त्व आहे. वेळेत कर भरल्याने गावाचा अर्थसंकल्प बळकट होईल आणि शासकीय योजनांचा लाभ मिळविणे सोपे होईल. कर संकलनाची प्रक्रिया अधिक सोपी करण्यासाठी नव्याने सुरू केलेल्या क्यूआर कोड आधारित प्रणालीचा वापर करता येणार असून, नागरिकांनी त्याचा लाभ घ्यावा,’’ असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
