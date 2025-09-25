निविदेवरून घनकचरा विभागावर आरोप
सिंहगड रस्ता, ता. २४ ़ पुणे महापालिकेचा घनकचरा विभाग व विविध क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी लागणाऱ्या वस्तूंसाठी निकषांमध्ये न बसणाऱ्या कंपन्यांना पात्र करण्यात आले आहे, तसेच एकाच वस्तूसाठी कोट्यवधी रुपये महापालिकेने मोजले आहेत, असा आरोप माजी नगरसेवक राहुल तुपरे यांनी पत्रकार परिषदेत केला, तर संबंधित प्रक्रिया नियमानुसार राबविल्याचा दावा महापालिकेने केला आहे.
महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभाग व स्वच्छ पुणे सेवा सहकारी संस्था यांच्या मागणीनुसार, विविध क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये स्वच्छतेच्या कामासाठी आवश्यक वस्तूंसाठी महापालिकेने जीईएम पोर्टलवर निविदाप्रक्रिया राबविली होती. ही निविदाप्रक्रिया चुकीच्या पद्धतीने राबविल्याचा आरोप करत तुपेरे यांनी माहिती अधिकारात मागविलेली माहिती दिली. तुपेरे म्हणाले, ‘‘संबंधित निविदा प्रक्रियेद्वारे पुणे महापालिकेसह पुणेकरांची फसवणूक केली आहे. निविदेतील निकषांनुसार निविदाधारक, ठेकेदार यांचे अर्ज अपात्र होतात. तरीही तीन कंपन्यांना पात्र करून त्यांना वस्तू पुरवठा करण्याचे कार्यादेश देण्यात आले आहेत. याबरोबरच या निविदेत एका फावड्याची किंमत तब्बल साडेसहा कोटी रुपये दाखविली आहे. घनकचरा विभागाची निविदा भांडार विभागाने लावणे गरजेचे होते, प्रत्यक्षात आयटी विभागाने निविदा काढली आहे. त्याद्वारे फक्त महापालिकेचीच नव्हे, तर पुणेकरांची फसवणूक केली आहे.’’
केंद्र सरकारच्या जीईएम पोर्टलवरुनच निविदाप्रक्रिया राबविली आहे. त्यामध्ये वस्तूंची वर्गवारी असलेला एक पर्याय असतो. तो पर्याय निवडला आहे, त्याअंतर्गत ४८ वस्तूंची यादी आहे. या वस्तू मागविल्या आहेत. पुरवठादार कंपन्यांनी यापूर्वीही महापालिकेला वस्तूंचा पुरवठा केला आहे. सर्व निकष व नियमांचे पालन करूनच निविदा प्रक्रिया राबविली आहे.
- अजय खामकर, कनिष्ठ अभियंता, घनकचरा व्यवस्थापन विभाग, पुणे महापालिका
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.