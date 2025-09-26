पादचारी मार्गांची रुंदी निकषांप्रमाणेच ः पावसकर
पुणे, ता. २६ ः शहरातील प्रमुख ३२ रस्ते व २२ चौकांमध्ये सुधारणा केली जाणार असताना अनावश्यक मोठे असलेले पादचारी मार्ग लहान केले जाणार असले तरी अर्बन स्ट्रीट डिझाइन गाडइलाइनमध्ये नमूद केलेल्या निकषांपेक्षा पादचारी मार्ग लहान केले जाणार नाहीत, असा खुलासा पथ विभागाचे प्रमुख अनिरुद्ध पावसकर यांनी केला आहे.
शहरातील वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी महापालिका आयुक्तांनी पोलिसांच्या मदतीने ३२ रस्त्यांवर व २२ चौकांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. यासाठी महापालिकेच्या विविध विभागांची रस्त्यातील अडथळ्यांची यादी तयार केली आहे. यासंदर्भात महापालिका प्रशासन आणि वाहतूक पोलिसांची बैठक झाली असून, त्यात महापालिका, वाहतूक पोलिस, महावितरण, बीएसएनएल यासह अन्य शासकीय विभागांना सोबत घेऊन रस्त्यातील अडथळे केले जाणार आहेत.
यासंदर्भात पावसकर म्हणाले, ‘‘महापालिका पादचाऱ्यांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देते. पादचारी मार्गांची रुंदी कमी करण्याची तडजोड केली जाणार नाही. त्यामुळे जंगली महाराज रस्ता, गोपाळकृष्ण गोखले रस्ता यासह अन्य रस्त्यांवरील पादचारी मार्गांची रुंदी सरसकट कमी केली जाणार नाही. संबंधित रस्त्यावरील पादचाऱ्यांची गर्दी किती याचा विचार करून पादचारी मार्ग ठेवले जातील. ज्या ठिकाणी वाहनांना डावीकडे वळायला सुलभ व्हावे यासाठी एखाद्या पदपथाची रुंदी गरजेपेक्षा जास्त असल्यास तेथे रुंदी कमी केली जाईल. हे बदल करताना अर्बन स्ट्रीट डिझाइन गाडइलाइनमध्ये नमूद केलेल्या निकषांपेक्षा कमी केले जाणार नाहीत.’’
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.