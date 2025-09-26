आज पुण्यात २७ सप्टेंबर २०२५ शनिवार
आज पुण्यात २७ सप्टेंबर २०२५ शनिवार
सकाळी ः
फिल्म फेस्टिव्हल ः मुंबा फिल्म फाउंडेशनतर्फे ः राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालय, लॉ कॉलेज रस्ता ः १०.००.
रांगोळी प्रदर्शन ः शारदा अवसरे आणि सहकलाकार आयोजित ः संत श्री शंकर महाराज यांच्या जीवन चरित्रावर आधारित रंगावली प्रदर्शन ः बालगंधर्व कलादालन, शिवाजीनगर ः १०.००.
चित्रकला स्पर्धा : भारती विद्यापीठ अभिमत विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्टस आणि सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेस अँड ट्रेनिंग, दिल्ली आयोजित ‘विकसित भारत के रंग, कला के संग’ चित्रकला स्पर्धा ः उपस्थिती- डॉ. विश्वजित कदम, डॉ. मेधा कुलकर्णी, डॉ. विनोद इंदुरकर, दिबकर दास, प्रा. शारंगधर साठे ः भारती विद्यापीठ शैक्षणिक संकुल, एरंडवणे ः १०.००.
सत्कार सोहळा ः अहमदनगर जिल्हा मित्र मंडळ आयोजित ः गुणवंत विद्यार्थी सत्कार सोहळा ः अध्यक्ष- रंगनाथ उंडे ः प्रमुख पाहुणे- अविनाश शहाणे, आनंद रेखी, ॲड. संतोष खामकर, नवनाथ दरेकर ः एस. एम. जोशी सोशलिस्ट फाउंडेशन सभागृह, नवी पेठ ः १०.००.
पेनांचे प्रदर्शन ः द इंक अँड पेन्स आयोजित ः द फाउंटन पेन शो ः उद्घाटन हस्ते- दिलीप कर्णिक ः वन प्लेस, ज्ञानेश्वर पादुका चौक, फर्ग्युसन रस्ता ः १०.३०.
चर्चासत्र ः डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीच्या श्री. नवलमल फिरोदिया विधी महाविद्यालय व अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद आयोजित ः विषय- ‘राष्ट्रवाद व सुशासन- संविधानिक लोकशाहीतील महाराष्ट्र सुरक्षा विधेयक २०२५’ ः सहभाग- ॲड. एस. के. जैन, डॉ. उदय वारुंजीकर, भारत आमदापुरे ः कुंदनमल फिरोदिया सभागृह, फर्ग्युसन महाविद्यालय परिसर ः १०.३०.
दुपारी ः
नवरात्र उत्सव ः भवानी देवी मंदिर आयोजित ः नवरात्रोत्सवात ललिता पंचमी पूजन व विविध भजनी मंडळांचा भजनांचा कार्यक्रम ः श्री भवानी देवी मंदिर, भवानी पेठ ः २.३०.
नवरात्रोत्सव ः पुणे नवरात्र महिला महोत्सव ः फॅन्सी ड्रेस स्पर्धा ः श्री लक्ष्मीमाता मंदिर प्रांगण, मुक्तांगण शाळेजवळ, शिवदर्शन ः ३.००.
सायंकाळी ः
प्रकाशन समारंभ ः रुद्र पब्लिशिंग हाउस प्रकाशित अच्युत गोडबोले व सतीश कुलकर्णी लिखित ‘लाईमलाईट प्रादेशिक’चे प्रकाशन ः प्रमुख उपस्थिती- अच्युत गोडबोले, सतीश कुलकर्णी, नवनाथ जगताप ः हस्ते- डॉ. मोहन आगाशे ः लजपतराय भवन संकुल, विद्यार्थी सहायक समिती, सेनापती बापट रस्ता ः ५.००.
नवरात्र उत्सव ः श्री महालक्ष्मी मंदिर सारसबाग आयोजित ः चित्रकला स्पर्धा बक्षीस वितरण ः सांस्कृतिक कार्यक्रम-भक्ती झलकी- कथक नृत्यकला सादरीकरण ः महालक्ष्मी मंदिर, सारसबाग ः ५.००.
नवरात्र उत्सव ः हिंदू महिला सभेतर्फे ः साहित्यातील लोकरंग ः डॉ. रामचंद्र देखणे साहित्य कला प्रतिष्ठान आयोजित ओवी, पाळणा, धावा, वासुदेव जागरण गोंधळ व पोवाड्याचा कार्यक्रम ः सादरकर्ते- डॉ. भावार्थ देखणे व पूजा देखणे आणि सहकारी शिवाजी मंदिर, सदाशिव पेठ ः ५.३०.
पुरस्कार वितरण ः स्वरानंद प्रतिष्ठान आयोजित ः संस्थेचा ५५ वा वर्धापन दिन आणि पुरस्कार वितरण ः विविध पुरस्कारांचे वितरण ः हस्ते- आशा खाडिलकर ः पुरस्कारार्थी- आशुतोष कुलकर्णी, अस्मिता चिंचाळकर, स्वरदा गोडबोले शंतनू गोखले ः राजू कांबळे यांचा विशेष गौरव ः पुरस्कारविजेत्या कलाकारांची मैफील ः अभिनव प्रशालेचे सभागृह, पौड फाटा, दशभुजा गणपती मंदिराच्या मागे ः ५.३०.
बंदिशींचे सादरीकरण : भारतीय विद्या भवन आणि इन्फोसिस फाउंडेशन यांच्या सांस्कृतिक प्रसार कार्यक्रमांतर्गत शास्त्रीय संगीतामधील ईश स्तुतीपर ‘आनंद सुखकंद’ बंदिशींचे सादरीकरण ः सादरकर्त्या- मंजिरी आलेगावकर ः भारतीय विद्या भवन, सेनापती बापट रस्ता ः ६.००.
जनजागृती ः ॲक्सेस लाइफ असिस्टन् फाउंडेशन आयोजित ः बालकॅन्सर जनजागृती महिन्यानिमित्त सोनरी प्रकाश योजना दिवसाचे आयोजन ः आगा खान पॅलेस, नगर रस्ता ः ६.००.
शारदीय नवरात्र ः अशोक चौक मित्र मंडळ, नाना पेठ आयोजित ः रास-दांडिया कार्यक्रम ः ११०, नाना पेठ, अशोक चौक ः ७.००.
नवरात्र उत्सव ः शिवगर्जना प्रतिष्ठान आयोजित ः पुणे लोकमान्य फेस्टिव्हल ः सोलो डान्स स्पर्धा ः लोकमान्यनगर, जॉगिंग पार्क, नवी पेठ ः ७.००.
