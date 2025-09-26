शेतकऱ्यांसाठी नियम शिथिल करू अजित पवार यांची ग्वाही ः पूरग्रस्तांना मदत करण्याच्या सूचना
पुणे, ता. २६ ः ‘‘राज्यात अतिवृष्टीमुळे उडीद, सोयाबीन, ऊस, कापूस व फळबागांचेही नुकसान झाले आहे. प्रशासनास पंचनामे करण्यास सांगितले आहे. अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना आवश्यक मदत करण्याच्या सूचना प्रशासनास दिल्या आहेत. त्याचबरोबर माणुसकीच्या नात्याने काम करा, असेही सांगितले आहे. शेतकऱ्यांना अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी, सावरण्यासाठी वेळप्रसंगी नियम शिथिल करू किंवा बाजूला करू.’’ अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी दिली.
उपमुख्यमंत्री पवार हे पुणे दौऱ्यावर होते. त्यावेळी ते म्हणाले, ‘‘अतिवृष्टी झालेल्या भागांमध्ये मी अडीच दिवसांचा दौरा केला. त्यामध्ये शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. झालेल्या नुकसानीची पाहणी केली आहे. सध्या पाणी घरात शिरलेल्या नागरिकांना पाच हजार रुपयांची मदत व दहा किलो धान्य देण्यात येणार आहे. मात्र, धान्य जास्त देण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करत आहोत. पंचनामे करतानाही माणुसकीच्या नात्याने विचार करा, अशा सूचना दिल्या आहेत.’’
केंद्र सरकारकडे मदतीसाठी केलेल्या मागणीबाबत पवार म्हणाले, ‘‘गृहमंत्री अमित शहा मुंबई येथे आले होते. त्यांच्याशी पूरस्थितीबाबत आम्ही चर्चा केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही राज्याला मदत करण्यासंदर्भात पत्र पाठविले आहे.’’
‘ते’ शब्द वेगळ्या उद्देशाने वापरले
‘‘ग्रामीण भागातील लोकांना समजण्यासाठी मी ‘पैशांचे सोंग’ आणता येत नाही, असे बोललो. ते शब्द मी वेगळ्या उद्देशाने वापरले. मात्र विरोधक कारण नसताना गैरसमज निर्माण करत आहेत. नैसर्गिक संकट येते, त्यानुसार आम्ही शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे आहोत. जास्त काम करणाऱ्यालाच नेहमी लक्ष्य केले जाते, अशा शब्दात पवार यांनी त्यांच्यावरील टीकेला उत्तर दिले.
- ‘म्हाडा’च्या सोसायट्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न सर्व विभाग एकत्र आणल्याशिवाय मार्गी लागणार नाही
- लाडकी बहिणींबाबतच्या बातमीमध्ये तथ्य नाही. त्याविषयी मुख्यमंत्र्यांच्या स्तरावर चर्चा होईल.
- ट्रम्पचा निर्णय ते घेतील, आपण स्वदेशीचा नारा देऊन आपले निर्णय घ्यायचे.
- परदेशी वस्तूंपेक्षा चांगल्या वस्तू आपल्याकडे तयार होतात
- धाराशीवच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी नृत्य केल्याबद्दल मला माहिती नाही.
- गंभीर तक्रारी येतात, तेव्हा त्यांची तक्रार घ्यावीच लागते. त्यानुसार त्याची चौकशी होते
- हवामान विभागाने दिलेल्या सूचनेनुसार प्रशासनाला सतर्क राहण्यास सांगितले.
