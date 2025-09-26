जिल्हा परिषदेकडे कोरेगाव पार्कची जागा महसूल विभागाची मान्यता ः काही अटी शर्तीवर जागा उपलब्ध
पुणे, ता. २६ : कोरेगाव पार्क येथील कोट्यवधी रुपये किमतीची सुमारे १० हजार ३८४ चौरस मीटर मोक्याची जागा विनाशुल्क काही अटी-शर्तींवर जिल्हा परिषदेला उपलब्ध करून देण्यास राज्य शासनाच्या महसूल विभागाने मान्यता दिली आहे.
महसूल विभागाचे अवर सचिव संजय जाधव यांनी याबाबतचे आदेश काढले आहेत. जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यात करारनामा पूर्ण झाल्यानंतर या जागेचा अधिकृत ताबा जिल्हा परिषदेला मिळणार आहे. ही जागा जिल्हा परिषदेला देण्यात आली असली, तरी जागेची मालकी ही शासनाची राहणार आहे. तसेच त्या जागेवर कोणतीही योजना राबविताना त्यासाठी शासनाची पूर्वपरवानगी घेणे जिल्हा परिषदेवर बंधनकारक असणार आहे. तसेच ज्या प्रयोजनासाठी ही जागा देण्यात आली आहे, त्याचा वापर तीन वर्षात सुरू करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे.
दरम्यान, या जागेचा सुनियोजित विकास करण्याचे नियोजन करण्यात आले असून, त्यातून जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नवाढीसह विविध प्रशासकीय व सामाजिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी सांगितले.
----------------
‘सावित्री-उमेद मॉल’ला गती
गुलटेकडी येथील जागेवर महिला शेतकरी यांच्यासाठी शेतमालपूरक व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी ‘सावित्री-उमेद मॉल’ बांधण्याचे नियोजन आहे. या मॉलमुळे महिला शेतकऱ्यांसाठी रोजगार उपलब्ध होणार आहे. या प्रकल्पासाठीचा आराखडा तयार असून, त्याला तांत्रिक मंजुरी मिळाली असून तो अंतिम मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे. त्यासाठी सुमारे ७४ कोटी खर्च अपेक्षित आहे. यापैकी २० कोटी रुपये शासनाकडून मिळतील, तर उर्वरित रक्कम जिल्हा परिषद आणि जिल्हा नियोजन समिती फंडातून खर्च करण्याचे नियोजन आहे.
-------------
कोथरूडला अधिकाऱ्यांची निवासस्थाने
कोथरूड आणि बिबवेवाडी येथील जागांच्या अधिकार अभिलेखात अद्यापपर्यंत जिल्हा परिषदेचे नाव नव्हते. आता मात्र तिथे जिल्हा परिषदेच्या नावाची नोंद झाली आहे. कोथरूड येथील जागेची मोजणी पूर्ण झाली असून, तेथे अधिकाऱ्यांसाठी निवासस्थाने बांधण्याचे नियोजन आहे. त्या बांधकामाच्या आराखड्याला तांत्रिक मंजुरी मिळाली आहे तर बिबवेवाडी येथील जागेची मोजणी लवकरच होणार असून, येथे सभापतींचे निवासस्थान बांधले जाणार आहे.
--------------
