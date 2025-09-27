संतांचे अभंग अनुभवा नव्या ढंगात अन् स्वरूपात
पुणे, ता. २७ : संतविचारांची शिकवण प्रकट करणाऱ्या अभंगांना नव्या ढंगात अन् नव्या स्वरूपात तरुणाईपर्यंत पोहोचवणारा लोकप्रिय कार्यक्रम म्हणजे ‘अभंग रिपोस्ट’. पुणेकर रसिकांसाठी ‘सकाळ माध्यम समूहा’तर्फे १८ ऑक्टोबरला सायंकाळी ६.३० वाजता स्वारगेटच्या गणेश कला क्रीडा मंच येथे या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
लोकमान्य को-ऑप. सोसायटी लि. आणि क्रेझी चीझी कॅफे हे या कार्यक्रमाचे सहयोगी प्रायोजक आहेत. या कार्यक्रमाची तिकिटे ticketkhidakee.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. कार्यक्रमाची मोजकीच तिकिटे शिल्लक असून इच्छुकांनी लवकरात लवकर तिकिटे आरक्षित करावीत, असे आवाहन ‘सकाळ माध्यम समूहा’ने केले आहे.
भारताला संपन्न आध्यात्मिक परंपरा आणि सांस्कृतिक वैभव लाभले आहे. संतांनी या परंपरेचा जागर करत समाजाच्या सर्वांगीण उन्नतीचा मार्ग दाखवला. भक्ती, प्रेम आणि श्रद्धा यांसारखी मूल्ये समाजात रुजवली. संतांची शिकवण त्यांनी लिहिलेल्या अनेक अभंगांमधून प्रकट होते. त्यामुळे संतांची हीच शिकवण नव्या पिढीपर्यंत पोहोचविण्यासाठी काही तरुण कलाकारांनी एकत्र येत ‘अभंग रिपोस्ट’ या कार्यक्रमाची सुरुवात केली.
‘जोहार मायबाप जोहार’ असेल किंवा ‘चल गं सखे पंढरीला’, संतांचे हे सारे अभंग या कार्यक्रमातून नव्या ढंगात आणि अनोख्या शैलीत सादर केले जातात. गिटार, ड्रम्स अशा आधुनिक वाद्यांची साथ या सादरीकरणाला असते. या बँडच्या सादीरकरणातून नव्या पिढीला अभंगांची गोडी लावण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. आजवर राज्यातील विविध शहरांसह देशभरात आणि परदेशातही या कार्यक्रमाचे प्रयोग झाले आहेत.
कार्यक्रमाविषयी....
कधी : १८ ऑक्टोबर
केव्हा : सायंकाळी ६.३० वाजता
कुठे : गणेश कला क्रीडा मंच, स्वारगेट
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.