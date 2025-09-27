ज्येष्ठ महिलेसह दोघांची सव्वा कोटींची फसवणूक
पुणे, ता. २७ ः सायबर चोरट्यांनी दोन वेगवेगळ्या घटनांत एका ज्येष्ठ महिलेसह दोघांची एक कोटी ३० लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचे उघडकीस आले आहे. याप्रकरणी सायबर चोरट्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
याबाबत एका ६७ वर्षीय महिलेने सायबर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. तक्रारदार कर्वेनगर भागातील एका सोसायटीत राहायला आहेत. सायबर चोरट्यांनी त्यांच्या मोबाईल क्रमांकावर जुलैमध्ये संपर्क साधला होता. ‘तुमच्या बँक खात्यातून काळ्या पैशांचा व्यवहार करण्यात आला आहे. याप्रकरणी मुंबईतील गुन्हे शाखेकडून कारवाई करण्यात येणार आहे. या प्रकरणात अटक टाळायची असेल तर तातडीने पैसे जमा करावे लागतील’, अशी भीती चोरट्यांनी त्यांना दाखविली. चोरट्यांनी भीती दाखविल्यानंतर महिलेने चोरट्यांच्या खात्यात वेळोवेळी ऑनलाइन पद्धतीने ९७ लाख ५० हजार रुपये जमा केले. पैसे जमा केल्यानंतर चोरट्यांनी त्यांनी त्यांचे मोबाईल क्रमांक बंद केले. पोलिस निरीक्षक संगीता देवकाते तपास करत आहेत.
अशाच पद्धतीने सायबर चोरट्यांनी सारसबाग परिसरातील एका ज्येष्ठ नागरिकाची ३४ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचे उघडकीस आले आहे. तक्रारदार ६८ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिक नेहरू स्टेडियम परिसरातील एका सोसायटीत राहायला आहेत. सायबर चोरट्यांनी कारवाईची भीती दाखवून त्यांची फसवणूक केल्याची घटना नुकतीच घडली. याबाबत ज्येष्ठ नागरिकाने खडक पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.
गुंतवणुकीच्या आमिषाने फसवणूक
सायबर चोरट्यांनी वेगवेगळ्या घटनांत दोघांची शेअर बाजारात गुंतवणुकीच्या आमिषाने २२ लाख रुपयांची फसवणूक केली. याबाबत एकाने सिंहगड रस्ता पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. तक्रारदार सिंहगड रस्ता परिसरात राहायला आहेत. सायबर चोरट्यांनी त्यांना शेअर बाजारात गुंतवणुकीबाबत संदेश पाठविला होता. चांगला परतावा देण्याच्या आमिषाने चोरट्यांनी त्यांना जाळ्यात ओढले. त्यांच्याकडून १२ लाख दहा हजार रुपये घेतले. पैसे गुंतविल्यानंतर त्यांना परतावा, तसेच गुंतविलेली रक्कम परत केली नाही. दुसऱ्या एका घटनेत विमाननगर भागातील एका नागरिकाची दहा लाख दहा हजार रुपयांची फसवणूक केली. याप्रकरणी सायबर चोरट्यांविरुद्ध विमानतळ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस उपनिरीक्षक नवनाथ क्षीरसागर तपास करत आहेत.
