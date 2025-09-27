दारूच्या नशेतील डॉक्टरकडून शवविच्छेदनाचा प्रयत्न जुन्नरच्या ग्रामीण रुग्णालयातील प्रकार ः तक्रारीनंतर सेवा समाप्तीची कारवाई
पुणे, ता. २८ : कर्तव्यावर असताना दारू पिऊन ‘तर्राट’ झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्याने नशेतच बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या बालकाच्या मृतदेहाच्या शवविच्छेदनाचा प्रयत्न केला. संबंधित डॉक्टर हा नशेत असल्याचे लक्षात येताच नातेवाईक व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी संबंधित डॉक्टरला घेराव घालत त्याला जाब विचारत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कानावर हा प्रकार घातला. हा प्रकार बुधवारी (ता. २४) जुन्नर येथील ग्रामीण रुग्णालयात घडला असून, आरोग्य विभागाने संबंधित डॉक्टरची सेवा समाप्त केली आहे.
कुमशेत (ता. जुन्नर) येथे बिबट्याच्या हल्ल्यात सिद्धार्थ केदार या सातवर्षीय बालकाचा मृत्यू झाला. त्याच दिवशी त्याचा मृतदेह घेऊन नातेवाईक जुन्नर ग्रामीण रुग्णालयात शवविच्छेदन करण्यासाठी गेले होते. त्या वेळी तेथे डॉ. आर. आर. हांगे हे कर्तव्यावर होते. डॉ. हांगे हे बालकाचे शवविच्छेदन करत असताना नातेवाइकांना ते दारूच्या नशेत असल्याचा संशय आला. त्यांनी डॉ. हांगे यांना बाहेर बोलावले व त्यांची चित्रफीत काढत त्यांची चांगलीच खरडपट्टी काढली. त्या वेळी डॉ. हांगे यांनी आपली तब्येत बरी नसल्याचे व खोकला येत असल्याने खोकल्याचे औषध घेतले आहे. त्यामुळे गुंगी येत असल्याचे सांगितले. मात्र नातेवाइकांनी त्यांच्या तोंडाला दारूचा वास येत असल्याचा आरोप करत वरिष्ठ डॉक्टरांना फोन करून घटनेची माहिती दिली.
याबाबत जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. नागनाथ यमपल्ले म्हणाले, ‘‘डॉ. हांगे हे शल्यविशारद (सर्जन) असून, त्यांना दीड महिन्यापूर्वीच जुन्नर येथील ग्रामीण रुग्णालयात कंत्राटी तत्त्वावर वैद्यकीय अधिकारी म्हणून नियुक्त केले होते. तेथे त्यांच्यावर रुग्णांवर उपचार करण्याची तसेच शवविच्छेदन करण्याचीही जबाबदारी होती. मात्र, संबंधित घटनेबाबतचा व्हिडिओ पाहून, डॉ. हांगे यांनी गैरवर्तन केल्याचे दिसून येत आहे. त्यावरून त्यांची सेवा समाप्त केली आहे.’’
ग्रामीण भागातील आरोग्यसेवा वाऱ्यावर
जिल्ह्यातील ग्रामीण आरोग्यसेवा कशी वाऱ्यावर आहे, हेच या घटनेतून दिसून येते. अनेक ग्रामीण रुग्णालयांच्या ठिकाणी वैद्यकीय अधीक्षक हे त्या ठिकाणी नसतात. शहरात नागरिकांना विविध पर्याय उपलब्ध असतात. मात्र, ग्रामीण भागात पर्याय नसल्याने बहुतांश नागरिक सरकारी दवाखान्यावर अवलंबून असतात. परंतु, अशा घटनांमुळे नागरिकांमध्ये आरोग्य सेवेविषयी नाराजी निर्माण होत आहे.
