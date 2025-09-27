‘स्वस्थ नारी’साठी पुरुषांची साथ आवश्यक
पुणे, ता. २७ : ‘‘समाज माध्यमावर मोफत सल्ला देणाऱ्यांचे अक्षरशः पीक आलेले आहे. त्यामुळे योग्य तज्ज्ञ व्यक्तीचा सल्ला घ्या, जीवनमान उत्कर्षमय झाल्याशिवाय राहणार नाही. ‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार’ अभियानात सर्व पुरुषांनी महिलांच्या खांद्याला खांदा लावून साथ दिली तरच महिला सबलीकरण व सशक्तीकरण होईल,’’ असे प्रतिपादन विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी केले.
‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार’ अभियानांतर्गत जिल्हा परिषद येथे शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना संसर्ग आजाराविषयी व्याख्यान, प्राथमिक आरोग्य तपासणी, निदान व उपचार शिबिराच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, अतिरिक्त उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीकांत खरात, भूषण जोशी, प्रकल्प संचालक शालिनी कडू, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. रामचंद्र हंकारे आदी उपस्थित होते.
पाटील म्हणाले, ‘‘जिल्ह्यामध्ये एक लाख एक हजार एकल महिला असून महिलांना प्राधान्याने लोककल्याणकारी योजनांचा लाभ देवून समानता सिद्ध करावी. तसेच या महिलांना आयुष्मान भारत, महात्मा ज्योतिराव फुले आरोग्य योजनेअंतर्गत ओळखपत्र वितरित करून शंभर टक्के उद्दिष्ट पूर्ण करावे. आगामीकाळात जिल्हा परिषद येथे अधिकारी, कर्मचारी वर्गासाठी व्यायामशाळेची व्यवस्था केली जाणार आहे.’’
