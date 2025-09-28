ओढे-नाल्यांच्या प्रवाहात अडथळे आणण्याचे प्रकार
पांडुरंग सरोदे : सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. २८ : शहरातील ओढे-नाल्यांचा नैसर्गिक प्रवाह वळविल्याने, ते बंदिस्त केल्याने किंवा बंद केल्यामुळे सोसायट्या, घरे व मुख्य रस्ते पाण्याखाली जाण्याचा प्रकार दोन वर्षांपासून सुरू आहे. शहराच्या जुन्या हद्दीप्रमाणेच महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांमध्येही असे प्रकार सर्वाधिक आहेत. संबंधित ठिकाणी बांधकाम परवानग्या देताना ओढे-नाल्यांच्या नैसर्गिक प्रवाहाकडे दुर्लक्ष केले आहे. दुसरीकडे सिंहगड रस्ता पूरस्थितीनंतरच्या पाहणी अहवालामध्ये नाल्यांच्या मुद्द्यावर प्रकाश टाकूनही महापालिका प्रशासन मात्र उदासीन राहिले आहे.
गेल्या वर्षी सिंहगड रस्ता, धानोरी, कळस, विश्रांतवाडी, लोहगावसह वेगवेगळ्या भागांत पावसाच्या पाण्याचा फटका बसला होता, तर यंदा बावधन, चांदणी चौक, कोथरूड, वारजे, वडगाव बुद्रुक, धायरी, नऱ्हे या परिसराला पावसाचा मोठा फटका बसला. एकीकडे शहराच्या जुन्या हद्दीत ओढे-नाले वळविण्याची कामे झालेली असतानाच, समाविष्ट गावांमध्ये खिरापतीप्रमाणे परवानग्या वाटल्याने असंख्य ठिकाणी गृहप्रकल्पांसह विविध प्रकल्प ओढे-नाले बुजवून, बंदिस्त करून किंवा मोठ्या प्रमाणात वळवून बांधले आहेत. महापालिका प्रशासनाने किमान गाव नकाशे, शहर नकाशा व प्रायमूव्हने केलेले सर्वेक्षण लक्षात घेऊन परवानग्या दिल्या. मात्र अनेक ठिकाणी चुकीच्या पद्धतीने कामे झाली तर, समाविष्ट गावांमध्ये सर्रासपणे बांधकामे झाल्याने त्यासाठी ओढे-नाल्यांचे नैसर्गिक प्रवाह बंद, बंदिस्त करण्यापासून ते चुकीच्या पद्धतीने वळविले असल्याचा आरोप स्थानिक रहिवाशांनी केला आहे.
पूरस्थिती पाहणी अहवालाकडे दुर्लक्ष
मुठा नदीला पूर आल्याने त्याचा फटका सिंहगड रस्त्यावरील अनेक सोसायट्यांना बसला. नागरिकांचे मोठे नुकसान झाले. महापालिकेने या पूरस्थितीची पाहणी करून अहवाल सादर केला होता. त्यामध्ये दीर्घकालीन उपाययोजनेंतर्गत ‘फक्त संरक्षक भिंत बांधून, पूररेषेची निळी व लाल रेषेची आखणी करून पूर नियंत्रित होत नाही तर शहरातून वाहणारे नदी, नाले यांचे अस्तित्व पुनर्प्रस्थापित करावेत’, असा उल्लेख केला आहे. त्याचबरोबर ‘नैसर्गिक नाले पुनर्प्रस्थापित करावेत’ असे नमूद करत ‘शहरीकरणामुळे नैसर्गिक नाल्याची रुंदी कमी झाली आहे. त्यामध्ये गाळ साठणे, गवत वाढण्यापासून अतिक्रमण होणे किंवा नाले वळविले असल्यास त्याची पुनर्स्थापना करण्याचे सुचविले आहे. नैसर्गिक नाले बंद केल्यामुळे सखल भागात पाणी साठते, निचरा होत नाही असे स्पष्टपणे अहवालामध्ये नमूद करून या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले आहे. तरीही, प्रशासनाने त्याकडे गांभीर्याने पाहिलेले नाही.
जुन्या हद्दीत सर्वेक्षणानुसार परवानगी
महापालिकेच्या जुन्या हद्दीतील ओढे-नाले वळविण्यासाठी, ते बंदिस्त करण्यासाठी प्रायमूव्हने केलेल्या सर्वेक्षणानुसारच परवानग्या दिलेल्या आहेत. पावसाळ्यात पाणी जाण्यासाठी नाल्यास पुढे वाहिन्याही टाकून आवश्यक काळजी घेतली आहे. समाविष्ट २३ गावांमध्ये बांधकाम परवानगी देण्याचे काम ‘पीएमआरडीए’कडे आहे, असे महापालिकेच्या एका अधिकाऱ्याने नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर सांगितले.
तुमचे मत मांडा...
शहरातील ओढे-नाल्यांचा नैसर्गिक प्रवाह वळविल्याने सोसायट्या, घरे व मुख्य रस्ते पाण्याखाली जाण्याचा प्रकार सुरू आहे. त्यातच पूरस्थिती पाहणी अहवालाकडे महापालिकेने काणाडोळा केला आहे. याबाबत तुमचे मत मांडा...
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.