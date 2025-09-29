कोंढवा व येवलेवाडी नवीन बसमार्ग सुरू
पुणे, ता. २९ : कोंढवा व येवलेवाडी परिसरातील प्रवाशांसाठी ‘पीएमपीएमएल’कडून एक नवीन बसमार्ग सुरू करण्यात आला आहे. यात बसमार्ग क्र. १७०चा (पुणे स्टेशन-कोंढवा खुर्द) विस्तार येवलेवाडीपर्यंत करण्यात आला आहे. हा बदल रविवारपासून (ता. २८) लागू झाला. या मार्गावर एकूण ११ बस धावत आहेत.
या मार्गावर बस दर १५ मिनिटांनी उपलब्ध होणार असून, पुणे स्टेशनहून पहिली बस पहाटे ४.५० वाजता, तर शेवटची बस रात्री १०.४५ वाजता सुटेल. येवलेवाडीहून पहिली बस सकाळी ५.४५ वाजता तर शेवटची बस रात्री ११.४५ वाजता धावणार आहे. नवीन मार्गात पुणे स्टेशन, वेस्टएंड, महात्मा गांधी बस स्थानक, मिलिटरी हॉस्पिटल वानवडी, नेताजीनगर, लुल्लानगर, कोंढवा खुर्द, कोंढवा पोलिस स्टेशन, खडी मशिन, सिंहगड कॉलेज कोंढवा रोड, कोंढवा हॉस्पिटल आणि येवलेवाडी अशी थांबे निश्चित करण्यात आले आहेत.
