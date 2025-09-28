आज पुण्यात- सोमवार, दि. २९ सप्टेंबर २०२५
सकाळी
-नवरात्र उत्सव : हिंदू महिला सभेतर्फे : महालक्ष्मी पूजन : शिवाजी मंदिर, सदाशिव पेठ : ९.००.
दुपारी
-नवरात्र उत्सव : भवानी देवी मंदिर आयोजित : नवरात्रोत्सव भजनी मंडळांचा कार्यक्रम व मंत्रजागर : श्री भवानी देवी मंदिर, भवानी पेठ : २.३०.
सायंकाळी
-नवरात्र उत्सव : श्री महालक्ष्मी मंदिर सारसबाग आयोजित : महिला स्टार्टअप्स सत्कार तसेच महाआरती : सांस्कृतिक कार्यक्रम- विघ्नहर्ता ढोल मंडळ : महालक्ष्मी मंदिर, सारसबाग : ५.००.
-शोकसभा : मा. आमदार प्रकाश केशवराव देवळे यांना आदरांजलीसाठी शोकसभा : आयोजक- श्री साईबाबा पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट शिरगाव : स्थळ- एस. एम. जोशी सभागृह, गांजवे चौक, नवी पेठ : ५.००.
मैफील- ‘फुलों के रंग से’- अवीट गोडीची गाणी : आयोजक- पूना गेस्ट हाउस स्नेह मंच : स्थळ- पूना गेस्ट हाउस, लक्ष्मी रस्ता : ५.०.०
-काव्यसंमेलन : कविता दुर्गेच्या (कवयित्रींचे संमेलन)- नवरात्र महोत्सवानिमित्त स्त्रीशक्ती, स्त्रीमुक्ती आणि स्त्री जाणिवांच्या कवितांचा जागर : प्रमुख पाहुण्या- सानिया पाटणकर : उपस्थिती- प्रा. मिलिंद जोशी, सुनीताराजे पवार, विनोद कुलकर्णी : आयोजक- महाराष्ट्र साहित्य परिषद व साहित्यदीप प्रतिष्ठान : स्थळ- महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे माधवराव पटवर्धन सभागृह, टिळक रस्ता : ५.३०.
-व्याख्यान : विषय- सत्यशोधक समाज : वक्ते- प्रा. स्वप्नील तांबे : अध्यक्ष - मिलिंद देशमुख : आयोजक - अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती महाराष्ट्र : स्थळ- साधना मीडिया सेंटर, शनिवार पेठ : ६.००.
-व्याख्यान : विषय- छत्रपती शिवरायांचे दुर्ग-जागतिक वैभव : वक्ते- मोहन शेटे : आयोजक- पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालय आणि सृजनसभा :
स्थळ- स्वा. सावरकर स्मारक सभागृह, डेक्कन : ६.००
-नवरात्र उत्सव : शिवगर्जना प्रतिष्ठान आयोजित पुणे लोकमान्य फेस्टिव्हल ः रूपानं देखणी- लावणीसम्राज्ञी माया खुटेगावकर : लोकमान्यनगर, जॉगिंग पार्क, नवी पेठ : ७.३०.
