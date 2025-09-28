श्री महालक्ष्मी मंदिरातर्फे चित्रांचे प्रदर्शन
पुणे, ता. २८ : नवरात्रोत्सवानिमित्त सारसबाग येथील श्री महालक्ष्मी मंदिरातर्फे आयोजित ‘रंग रेषांमधून उमटल्या विविध छटा’ या चित्रकला स्पर्धेतील विजेते व निवडक चित्रांचे प्रदर्शन स्वारगेट येथील बाळासाहेब ठाकरे कलादालनामध्ये नुकतेच पार पडले.
या चित्रकला स्पर्धेचे पारितोषिक वितरणही यावेळी झाले. या कार्यक्रमात अभिनेते रमेश परदेशी यांच्या हस्ते विजेत्यांना एकूण १ लाख ६ हजार रुपयांची रोख पारितोषिके, सन्मानचिन्ह व प्रमाणपत्रे प्रदान करण्यात आली. प्रत्येक गटामध्ये प्रथम क्रमांकास २१ हजार, द्वितीय क्रमांकास ११ हजार व तृतीय क्रमांकास ५ हजार रुपये बक्षीस देण्यात आले.
ही स्पर्धा बालेवाडी, वाकड, हडपसर, बिबवेवाडी या चार केंद्रांवर आणि इयत्ता ५वी ते ७वी, इयत्ता ८वी ते १०वी आणि मूकबधिर विद्यार्थी अशा तीन गटांत झाली. यामध्ये पहिल्या गटातून सानू पाटील (प्रथम), साई खरवीलकर (द्वितीय), रियांश शिंदे (तृतीय) आणि दुसऱ्या गटातून आशा चौधरी (प्रथम), जय थोरात (द्वितीय) आणि आर्या मोढवे (तृतीय) यांनी पारितोषिके पटकाविली. तर, चिल्ड्रन विथ सुपर पॉवर गटात श्वेता दास (प्रथम), सार्थक सिंग (द्वितीय) यांनी यश मिळविले.
कार्यक्रमाला मंदिराचे संस्थापक विश्वस्त राजकुमार अग्रवाल, विश्वस्त डॉ. तृप्ती अग्रवाल, भरत अग्रवाल, प्रवीण चोरबेले, विश्वकर्मा पब्लिकेशनचे सीईओ विशाल सोनी, इतिहास अभ्यासक संदीप तापकीर, समीर व मानसी लडकत, विश्वकर्मा विद्यालयाच्या संचालिका मधू शितोळे व मुख्याध्यापिका सुलभा देशमुख आदी उपस्थित होते. सतीश सहिंद्रे यांनी सूत्रसंचालन केले.
