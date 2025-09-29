कोथरूडमध्ये चोरांचा तरुणावर जीवघेणा हल्ला
पुणे, ता. २९ : कोथरूडमधील राहुलनगर सोसायटीत चोरट्यांनी सदनिकेत शिरून रविवारी पहाटे एका तरुणावर हल्ला केला. तरुणाच्या डोक्यात गज मारल्याने तो गंभीर जखमी झाला.
या घटनेत आदित्य हेमंत ढवळे (वय ४२, रा. राहुलनगर सोसायटी, कोथरूड) हे गंभीर जखमी झाले आहेत. याबाबत ढवळे यांनी अलंकार पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली असून त्यानुसार, दोन चोरट्यांवर गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राहुलनगर सोसायटीत पी-१ या इमारतीतील सदनिकेत ढवळे राहायला आहेत. चोरट्यांनी दरवाजा ठोठावल्यानंतर ढवळे यांनी तो उघडला. चोरटे आतमध्ये शिरले आणि त्यांनी ढवळे यांना धमकावले. त्यानंतर त्यांची झटापट झाली. चोरट्यांनी त्यांच्या डोक्यात लोखंडी गज घातला. यात ढवळे गंभीर जखमी झाले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.