समर्थ गौरव पुरस्काराचे गुरुवारी वितरण
पुणे, ता. २९ : समर्थ प्रतिष्ठानच्या २६ व्या वर्धापनदिनानिमित्त ‘समर्थ गौरव पुरस्कार’ सामाजिक कार्यकर्ते उदय जगताप यांना गुरुवारी (ता. २) नवी पेठेतील एस. एम. जोशी सभागृह येथे प्रदान करण्यात येणार आहे. पुरस्कार वितरण सोहळा तसेच विविध संस्थांना मदतनिधी प्रदान करण्याचा कार्यक्रम या वेळी होणार आहे, अशी माहिती प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष संजय सातपुते यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
गडचिरोली येथील नक्षलवादी भागात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी जगताप यांनी विविध उपक्रम राबविले आहेत. या वेळी उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, खासदार प्रा. डॉ. मेधा कुलकर्णी, आमदार हेमंत रासने, सिद्धार्थ शिरोळे आदी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत, तसेच या प्रसंगी नटरंग ॲकॅडमीतर्फे सांस्कृतिक कार्यक्रम होणार आहेत.
