नाल्यांचा गळा घोटणाऱ्यांवर कारवाई करा
पुणे, ता. २९ ः शहरातील नाल्यांची व्यवस्था चुकीच्या पद्धतीने केली जात आहे, इमारती फोफावत आहेत. महाराष्ट्रात यापेक्षा वेगळी परिस्थिती नाही, अशा शब्दात पर्यावरण शास्त्रज्ञ, अभ्यासकांनी ओढे-नाले वळविणे, बंद किंवा बंदिस्त करण्याच्या प्रकारावर नाराजी व्यक्त केली आहे. तर, ओढे-नाल्यांचा नैसर्गिक प्रवाह बंद करणाऱ्यांवर कारवाई करा, अशी मागणी पुणेकरांनी केली आहे.
शहराच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये, समाविष्ट गावांमध्ये ओढे-नाल्यांचे नैसर्गिक प्रवाह वळविण्यासह ते बंद व बंदिस्त करण्याचा प्रकार काही वर्षांपासून सर्रासपणे सुरू आहे. त्यावर ‘सकाळ’मध्ये ‘नाल्यांचा घोटला गळा’ या वृत्तमालिकेद्वारे प्रकाश टाकण्यात आला. दरम्यान, या प्रश्नासंबंधी ‘सकाळ’ने पर्यावरण क्षेत्रातील तज्ज्ञांची मते जाणून घेतली, तर सर्वसामान्य नागरिकांनीही त्याविषयी आपल्या प्रतिक्रिया नोंदविल्या आहेत.
याबाबत याबाबत पर्यावरण शास्त्रज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांच्याशी संवाद साधला. ते म्हणाले, ‘‘सध्या रस्त्यांची, नाल्यांची व्यवस्था चुकीच्या पद्धतीने केली जात आहे. शहरात रहदारी मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. वाहनांची संख्याही दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यावर कोणाचेही नियंत्रण नाही. इमारती फोफावत आहेत. या सगळ्याचा भविष्यात नव्हे, तर आत्ताच मानवी जीवनावर परिणाम होऊ लागला आहे. हे केवळ पुण्यापुरतेच असेल असे नाही, तर महाराष्ट्रातही हेच चालू असणार आहे.’’
नागरिक म्हणतात...
राजेश बेल्हेकर ः शहरातील मूळ ओढे, नाले, नद्या दाखवा आणि रोख बक्षीस मिळवा, अशी दवंडी पिटण्याची वेळ आली आहे. विकासाच्या नावाखाली ओढे-नाले बुझविले, कमी केले. त्यांचे नैसर्गिक प्रवाह हवे तसे वळविले आहेत. म्हणूनच थोडा पाऊस झाला तरी, संपूर्ण परिसर तुंबून जातो. घरे, सोसायट्या, दुकानांमध्ये पाणी शिरते. मुळा-मुठा नद्यांची वहन क्षमता ४० टक्क्यांनी कमी झाली आहे. संपूर्ण शहरात भयावह स्थिती आहे.
भूषण गोरे ः शहरातील ओढे-नाले वळविण्यापूर्वी महापालिकेने त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ, अभ्यासकांचा सल्ला घेतला पाहिजे. कोणीही बांधकाम व्यावसायिक आपल्या लाभासाठी ओढे-नाल्यांचा नैसर्गिक प्रवाह वळवत असेल, तर त्याच्यावर कारवाई केली पाहिजे.
विश्वास नवटके ः बहुमजली इमारती उभारण्यासाठी नाले बंद करण्याचे प्रकार अजूनही सुरू आहेत. भविष्यात मुसळधार पाऊस शहराभोवती झाल्यास सर्वसामान्य पुणेकरांनाच आपला जीव गमवावा लागणार आहे. त्यामुळे प्रशासनाने सद्यःस्थितीची पाहणी करून ओढे-नाले पूर्ववत करण्याची गरज आहे.
