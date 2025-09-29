उद्योग क्षेत्रातील नव दुर्गांचे विद्यार्थ्यांकडून पूजन
पुणे, ता. २९ ः शारदीय नवरात्रोत्सवानिमित्त समाजातील कर्तृत्ववान नवदुर्गांच्या पूजनाचा कार्यक्रम संयुक्त स्त्री संस्थेच्या शाळेतर्फे नुकताच उत्साहात झाला.
यंदा उद्योजिका रोहिणी नाईक (कागदी पिशव्या, फाईल्स बनवण्याचा व्यवसाय), शीला बानावळकर टोकेकर (टेलरिंगचा व्यवसाय), सुवर्णा मुसळे (वाती, कापसाची वस्त्र बनवण्याचा व्यवसाय), कुंदा पायगुडे (मसाजिस्ट), स्वाती नरगुंदे (सर्व प्रकारची पिठाची गिरणी), स्वाती ओतारी (वज्रलेपन), छाया जगदाळे (स्वतःचे रसवंतीगृह), सुनंदा आंधळे (पर्स बनवणे व विकण्याचा व्यवसाय), सुवर्णा पारखी (दिवाळी फराळ बनवणे व विकण्याचा व्यवसाय ) या नवदुर्गांचा सन्मान करण्यात आला. तसेच सामूहिक श्रीसूक्त पठणाचा कार्यक्रम देखील यावेळी झाला. अध्यक्षा नीता रजपूत, सचिव मधुरा जोगळेकर, साधना अंबिके आणि त्यांच्या सहकारी आदी यावेळी उपस्थित होत्या. समाजात विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांची, त्यांच्या कामाची ओळख विद्यार्थ्यांना व्हावी, यासाठी शारदीय नवरात्रात हा दुर्गा पूजनाचा उपक्रम गेली तेरा वर्षे संस्थेतर्फे सुरू आहे. सूत्रसंचालन सेनगुप्ता यांनी केले तर, अश्विनी माने यांनी आभार मानले.
-----------------
फोटो ः 55782
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.