बी.एस्सी नर्सिंग प्रवेशाच्या नोंदणीसाठी रविवारपर्यंत मुदत
पुणे, ता. २९ : राज्यात विविध ठिकाणी झालेल्या अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे अनेक विद्यार्थी बी.एस्सी नर्सिंग अभ्यासक्रमामध्ये प्रवेश फेरीसाठी नोंदणी करू शकलेले नाहीत. त्यांच्यासाठी भारतीय परिचर्या परिषदेने (इंडियन नर्सिंग कौन्सिल) प्रवेशाच्या कट ऑफची मुदत ३१ ऑक्टोबरपर्यंत वाढविली आहे. त्यामुळे राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाने (सीईटी कक्ष) ऑनलाइन नोंदणीची मुदत रविवारपर्यंत (ता. ५) वाढविली आहे.
नर्सिंग अभ्यासक्रमाला अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची संधी मिळण्यासाठी भारतीय परिचर्या परिषदेने बी.एस्सी नर्सिंग अभ्यासक्रमाच्या पात्रता निकषात बदल केला आहे. त्यानुसार पूर्वी प्रवेशासाठी आवश्यक असलेली ५० पर्सेंटाईल गुणांची अट काढली आहे. त्यामुळे ‘एमएच नर्सिंग सीईटी’ दिलेले सर्व विद्यार्थी बी.एस्सी नर्सिंगच्या प्रवेशास पात्र राहणार आहेत. या सुधारित पात्रतेची संधी शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये प्रवेश घेणाऱ्यांना मिळणार आहे.
राज्यातील अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे अनेक विद्यार्थी बी.एस्सी नर्सिंग अभ्यासक्रमामध्ये प्रवेशासाठी नोंदणी करू शकले नाहीत. अशा विद्यार्थ्यांसह पात्रता निकषात बदल झाल्याने प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्यांना प्रवेशाची संधी मिळावी, यासाठी ऑनलाइन नोंदणीची मुदत ५ ऑक्टोबरपर्यंत वाढविली आहे.
- दिलीप सरदेसाई,
आयुक्त, राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष
प्रवेशाचे वेळापत्रक :
कालावधी : तपशील
- ५ ऑक्टोबर : ऑनलाइन नोंदणी करणे, ‘कॅप’ फेरीअंतर्गत अर्ज सबमिट करणे
- ५ ऑक्टोबर : ऑनलाइनद्वारे नोंदणी शुल्क भरणे, प्रवेशासाठी कागदपत्रे अपलोड करणे
- ६ ऑक्टोबर : एकत्रित नोंदणी आणि एकत्रित गुणवत्ता यादी जाहीर करणे
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.