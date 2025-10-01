पुणे महापालिका कर्मचाऱ्यांना ‘सीपीआर’चे प्रशिक्षण
पुणे, ता. १ : अचानक बंद पडलेले हृदय पुन्हा कार्यान्वित करण्यासाठी ‘कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन’ (सीपीआर) प्रशिक्षण आणि ‘एइडी’ (ऑटोमॅटिक एक्स्टर्नल डिफिब्रिलेटर) मशिनचे उद्घाटनाचा कार्यक्रम पुणे महापालिकेत सोमवारी पार पडला. जागतिक हृदय दिनानिमित्त आयुक्त नवलकिशोर राम यांच्या मार्गदर्शनाखाली श्री छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृह येथे हा आरोग्य उपक्रम पार पडला. याप्रसंगी ‘रिव्हाइव्ह हार्ट फाउंडेशन’च्या राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. किंजल गोयल, वरिष्ठ हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. जगदीश हिरेमठ, भीमाशंकर, रोटरी क्लब लक्ष्मी रोडचे सभासद तसेच पुणे महापालिकेच्या आरोग्य प्रमुख डॉ. नीना बोराडे, उपआरोग्य प्रमुख डॉ. कल्पना बळिवंत, साहाय्यक आरोग्य अधिकारी डॉ. संजीव वावरे, डॉ. सूर्यकांत देवकर उपस्थित होते.
‘सीपीआर’ प्रशिक्षणाचे मार्गदर्शन डॉ. जगदीश हिरेमठ यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आले. डॉ. हिरेमठ यांनी हृदयविकाराच्या तत्काळ उपचारासाठी ‘सीपीआर’चे महत्त्व आणि योग्य पद्धतीने त्याचा वापर करण्याबाबत मार्गदर्शन केले. प्रशिक्षणात सहभागी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी ‘सीपीआर’ची तांत्रिक कौशल्ये आत्मसात केली. तसेच हाताळणीचा सरावही केला. ज्यामुळे अपघाती हृदयविकाराच्या प्रसंगी त्वरित व प्रभावी प्रतिसाद देण्यास ते सक्षम होतील. या उपक्रमाचे आयोजन आरोग्य विभाग, पुणे महापालिका, रिव्हाइव्ह हार्ट फाउंडेशन व रोटरी क्लब ऑफ लक्ष्मी रोड यांच्या वतीने करण्यात आले.
याच दिवशी पुणे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या तिसऱ्या मजल्यावर अत्याधुनिक ‘एइडी’ मशिनचे उद्घाटन करण्यात आले. हे मशिन आपत्कालीन हृदयविकाराच्या वेळेस वापरण्यासाठी विकसित केलेले असून, हृदयाचा अनियमित व चुकलेला ठोका (अरिदमिया) सुधारण्यासाठी व हृदयाला पुन्हा कार्यान्वित करण्यासाठी विद्युत शॉक देण्याचे काम करते. हे मशिन त्वरित हृदयविकाराच्या प्रसंगी रुग्णाचे जीव वाचविण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते.
