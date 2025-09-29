अग्निशामक यंत्रणा तपासणीचे प्रमाणपत्र सादर करण्याचे आवाहन
पुणे, ता. २९ ः उंड्री येथील सोसायटीत घडलेल्या आगीच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर अग्निशामक दलाने शहरातील उंच इमारती व विविध आस्थापनांना अग्निशामक यंत्रणा सुस्थितीत असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र (फॉर्म बी) अग्निशामक विभागाकडे सादर करण्यास सांगितले आहे.
उंड्री येथे एका बहुमजली इमारतीमधील सदनिकेत शॉर्टसर्किटमुळे लागलेल्या आगीत एका अल्पवयीन मुलाचा होरपळून मृत्यू झाल्याची घटना दोन दिवसांपूर्वी घडली. या घटनेनंतर महापालिकेच्या अग्निशामक दलाने शहरातील उंच इमारती, चित्रपटगृहे, नाट्यगृहे, रुग्णालये, शैक्षणिक, व्यावसायिक संकुल, मॉल्स, पंचतारांकित हॉटेल्स, मोठी व्यावसायिक कार्यालये यासह विविध आस्थापनांना पत्र पाठविले आहे. संबंधित आस्थापनांनी त्यांची अग्निशामक यंत्रणा सुस्थितीत आहे का ? याची तपासणी केल्याचे व ते सुस्थितीत असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र नोंदणीकृत संस्थेमार्फत अग्निशामक दलाकडे सादर करावे, असे आवाहन अग्निशामक दलाच्यावतीने करण्यात आले आहे. संबंधित प्रमाणपत्र वेळेत सादर न केल्यास भविष्यात काही दुर्घटना घडल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित भोगवटाधारकावर राहील, असा इशाराही विभागाने दिला आहे.
