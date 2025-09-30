नोबेल विजेत्यांच्या उपस्थितीत ‘केआयआयटी’चे पदवीप्रदान
पुणे, ता. ३० : ‘कलिंगा इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडस्ट्रिअल टेक्नॉलॉजी’च्या (केआयआयटी डीयू) नुकत्याच झालेल्या २१व्या वार्षिक पदवीप्रदान समारंभात ७,२३५ विद्यार्थ्यांना पदवी, २,०३४ विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर पदवी आणि १९५ विद्यार्थ्यांना पीएच.डी. पदवी प्रदान करण्यात आली.
भुवनेश्वरमध्ये झालेल्या या सोहळ्यासाठी श्रीलंकेतील नोबेल पारितोषिक विजेते प्रो. मोहन मुनासिंघे, ट्युनिशियाच्या नोबेल पारितोषिक विजेत्या विदाद बुशमावी आणि न्यायाधीश व आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे माजी अध्यक्ष डॉ. अब्दुलकवी अहमद युसूफ आदी उपस्थित होते. या वेळी ग्वाटेमालाचे संसद सदस्य डॉ. फिडेल रीस ली, ‘वोकहार्ट लि.’चे कार्यकारी संचालक डॉ. हुजाफा खोराकीवाला, जर्मनीच्या ‘आर्किओलॉजिकल पार्क’चे अध्यक्ष नॉर्बर्ट सॉअर, ‘लालचंद ग्रुप’चे संस्थापक अध्यक्ष संजय हंस, ‘कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्ह्यू’चे संपादक एस. के. सचदेव आणि विदाद बुशमावी यांचा या वेळी ‘मानद डॉक्टरेट’ने गौरव करण्यात आला.
