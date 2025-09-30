‘सकाळ रिलीफ फंडा’ला देणगीदारांचा वाढता प्रतिसाद
पुणे, ता. ३० : पुण्यातील अष्टेकर परिवारातील सदस्यांनी पूरग्रस्तांसाठी ‘सकाळ रिलीफ फंडा’कडे ५ लाख ६१ हजार रुपयांचा मदतीचा धनादेश ‘सकाळ माध्यम समूहा’चे अध्यक्ष प्रतापराव पवार यांच्याकडे सुपूर्त केला. या वेळी अशोक अष्टेकर, पवन अष्टेकर, मनीष अष्टेकर, सचिन अष्टेकर, चंद्रकांत अष्टेकर, प्रशांत अष्टेकर, सुशील अष्टेकर, राजकुमार अष्टेकर व योगेंद्र अष्टेकर उपस्थित होते.
मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूरसह राज्यातील प्रभावित जिल्ह्यांतील पूरग्रस्तांसाठी ‘सकाळ रिलीफ फंडा’कडे राज्यभरातून देणगीदारांचा प्रतिसाद वाढता असून, दानशूर व्यक्ती सढळ हातांनी मदत करत आहेत. नैसर्गिक व मानवनिर्मित आपत्तीच्या वेळी आपद्ग्रस्तांच्या मदतीसाठी धावून जाण्याची परंपरा ‘सकाळ रिलीफ फंडा’ने कायम ठेवत राज्यातील पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी समाजाला मदतीचे आवाहन केले होते.
...यांनी केली सढळ हातांनी मदत
व्यक्ती व संस्थांनी केलेली मदत (रुपयांमध्ये)
साहेबराव रणसिंग, विजय खांडेकर, संगीता साखादेव, पद्मजा देव, शरद घोडेकर, शिल्पा अलावणी व निरंजन ओक यांनी प्रत्येकी २५ हजार रुपयांची, अनघा गोखले व रामरतन सोनी यांनी २१ हजारांची, शीला कुलकर्णी यांनी २० हजारांची, अरविंद सांगळे यांनी १२ हजार ५०० रुपयांची तर मोहन नेहे यांनी सात हजार ५०० रुपयांची मदत केली.
- ११ हजार रुपयांची मदत :
कमलकांत चौबल, प्रा. डॉ. गजानन चव्हाण, किशोर थोरात व जयमंगला पॅट्रिक.
- १० हजार रुपयांची मदत :
गणेश चाचर, मारुती शिंदे, सुषमा जावडेकर, डॉ. विद्यागौरी प्रयाग व अभिजित करंदीकर.
पाच हजार रुपयांची मदत :
कैलास बधे, प्रमोद ठाकर, डॉ. व्यंकटराव घोरपडे, धनंजय दोडके, स्वप्नील फरांदे, अरविंद निमसे, शशिकांत पचवाडकर, बाळासाहेब चतुर, माया राजपूत, दत्ता जाधव, रमेश जोग, एन. एम. दुधारे, प्रशांत व्यवहारे, बाळकृष्ण देव, राहुल क्षिरसागर, सविता खैरे, स्नेहल गायकवाड, सुनीता बिरनाळे व विठ्ठल ससार यांनी पाच हजारांची मदत केली, तर राजेश्री कदम यांनी पाच हजार ५१ रुपयांची व अभयसिंह जगताप यांनी ५,५५५ रुपयांची मदत केली. याशिवाय दत्तात्रेय लेले यांनी तीन हजार रुपयांची मदत केली.
दोन हजार रुपयांची मदत :
समीर-सुमन शिंदे, रविकांत दाभाडे, वैभव पाटील, संतोष मेतकुटे, प्रकाश कोऱ्हाळकर, निंबा जगताप व प्रदीपकुमार साखरशेटे यांनी दोन हजार रुपयांची मदत केली तर अरुण धर्णे व संदीप दुडम यांनी प्रत्येकी २,५०० रुपयांची मदत केली. याशिवाय संतोष मेतकुटे यांनी २,१५१ तर अंकुश आवटी यांनी २,१०० रुपयांची मदत केली.
एक हजार रुपयांची मदत :
शीतल मनगडे, विठ्ठल देशमुख, मारुती माने, संजय देशपांडे, अमित चौगुले, प्रणव बाबर, अभिमन्यू नारकर, सिद्धेश्वर पळसे, देवदत्त देशपांडे, परीक्षित नांगरे, ओंकार सिंदकर, तुळशीराम खंडागळे, महादेव सावंत, महेश क्षिरसागर, संजय येळवटकर, दीपक रेखी, डॉ. वृंदा कुलकर्णी, मनोहर भाबड, मच्छिंद्र वाघ, ऋषिकेश शेटे, विष्णू सोनार व मेधा खानापूरकर यांनी एक हजार रुपयांची मदत केली, तर अश्विनी तांबोळी यांनी १,५०० व विजय शेटे यांनी १,१०० रुपयांची मदत केली.
पाचशे रुपयांची मदत :
मारुती कोटगुंड, अशोक पाटील, सुनील कांबळे, मनीषा लिंगसुर, विजय मलजी, मिहीर कुलकर्णी व गुलाब खंडू यांनी ५०० रुपयांची तर आनंद महाजन यांनी ५५१ रुपयांची मदत केली.
मदतीचे आवाहन
राज्यातील पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी समाजाला ‘सकाळ रिलीफ
फंडा’कडून मदतीचे आवाहन करण्यात येत आहे.
मदत करण्यासाठी....
१. IDBI Bank
Name : Sakal Relief Fund
A/C No: 45910010013026
IFSC: IBKL0000459
Branch : Laxmi Road, Pune.
या खात्यावर देणगीची रक्कम ऑनलाइन पद्धतीने बँक ट्रान्स्फर करून देणगी देऊ शकता किंवा सोबत दिलेला क्यूआर कोड स्कॅन करून गुगल व फोन पेवरून देणगी पाठवू शकता. देणगी बँक खात्यात ट्रान्स्फर केल्यानंतर ८६०५०१७३६६ या व्हॉट्सअॅप नंबरवर ट्रान्सझॅक्शन तपशील पाठवावेत.
२. मदतीचे धनादेश ‘सकाळ रिलीफ फंड’ या नावाने दैनिक ‘सकाळ’च्या कार्यालयात ११ ते ५ या वेळेत स्वीकारले जातील.
(सकाळ रिलीफ फंडासाठीच्या देणग्या प्राप्तिकर कायद्याच्या ८० जी कलमांतर्गत प्राप्तिकर सवलतीस पात्र आहेत.)
