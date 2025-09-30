पिस्तूल, जिवंत काडतुसे बाळगणाऱ्याला अटक
पुणे, ता. ३० ः बेकायदेशीररीत्या दोन पिस्तूल आणि दोन जिवंत काडतुसे बाळगणाऱ्या सराईत गुन्हेगाराला सहकारनगर पोलिसांच्या पथकाने अटक केली आहे. रविवारी (ता. २८) के. के. मार्केट परिसरात ही कारवाई करण्यात आली.
योगेश नामदेव नरावडे (वय २८, रा. श्रमसाफल्य अपार्टमेंट, पुण्याईनगर, बालाजीनगर) असे अटक करण्यात आलेल्याचे नाव आहे. सहकारनगर पोलिस ठाण्यातील अधिकारी आणि अंमलदार सागर सुतकर, अभिमान बागलाने व महेश भगत पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत गस्त घालत असताना त्यांना के. के. मार्केटच्या पार्किंगच्या समोर एक संशयित व्यक्ती थांबली असल्याची माहिती मिळाली. त्यानुसार उपनिरीक्षक सद्दाम हुसेन फकीर यांनी छापा टाकून नरवडे याला ताब्यात घेतले. सहकारनगर पोलिस पथकाचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक गणेश रायकर, सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक बापू खुटवड, अंमलदार नीलेश शिवतारे, अमित पदमाळे, योगेश ढोले, खंडू शिंदे, मारुती नलवाड आणि रफीक तडवी यांच्या पथकाने ही कारवाई केली.
