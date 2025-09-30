सोसायट्या स्वयंपुनर्विकासासाठी तज्ज्ञांशी संवाद
पुणे, ता. ३० : अपार्टमेंट, बंगला, सोसायट्यांचा स्वयंपुनर्विकासासाठी नागरिकांना मार्गदर्शन करण्यासाठी ‘सकाळ रिडेव्हपमेंट फोरम’ व रांजेकर रिॲल्टी, पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण अपार्टमेंट महासंघातर्फे येत्या रविवारी (ता. ५) सकाळी १० वाजता विशेष परिसंवाद होणार आहे. त्यात सोसायट्यांचे पदाधिकारी, सदस्यांना पुनर्विकास क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी संवाद साधण्याची संधी मिळणार आहे.
स्वयंपुनर्विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर हे परिसंवादाचे अध्यक्षपद भूषविणार आहेत. राज्य सहकारी बॅंकेचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर, पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण संस्था व अपार्टमेंट महासंघाचे अध्यक्ष सुहास पटवर्धन, कायदेशीर सल्लागार अॅड. मृदुला चितळे, रेरा कायदा सल्लागार ब्रिज फुले, पुनर्विकास समितीचे सदस्य अभिजित अत्रे, सीए व जीएसटी सल्लागार ॲड. महेश भागवत, भाग्यश्री निवास सोसायटीचे सचिव समीरण वाळवेकर आदी सहभागी असतील.
नोंदणी आवश्यक
या विशेष परिसंवादात सहभागी होण्यासाठी नोंदणी आवश्यक आहे. अपार्टमेंट, बंगला, सोसायटीशी संबंधित प्रश्न ९६८९८८६६३० या व्हॉट्सअॅप क्रमांकावर पाठवावे लागतील. सोबतचा क्यूआर कोड स्कॅन करून फॉर्म भरता येईल. परिसंवादात सहभागी तज्ज्ञ निवडक प्रश्नांना उत्तरे देतील. नोंदणी करताना अपार्टमेंट, बंगला, सोसायटीचे नाव, दोन पदाधिकाऱ्यांची नावे व संपर्क क्रमांक हा तपशील लागेल.
विशेष परिसंवादाविषयी...
- कुठे : वृंदावन मल्टी-फॅसिलिटी बँक्वेट हॉल, पौड रस्ता, कोथरूड
- केव्हा : रविवार, ५ ऑक्टोबर २०२५
- कधी : सकाळी १० ते दुपारी १
अपार्टमेंट, बंगला, सोसायट्यांचा स्वयंपुनर्विकासाबाबत रांजेकर रिअॅल्टीचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिरुद्ध रांजेकर यांच्याशी ‘सकाळ’ने साधलेला संवाद.
प्रश्न : ‘रांजेकर रिअॅल्टी’चे वेगळेपण काय?
उत्तर : प्रत्येक नागरिकाशी असलेला थेट संपर्क आणि आमची बांधकाम अभियंता म्हणून असलेली मजबूत पार्श्वभूमी हे आमचे वैशिष्ट्य आहे. आम्ही गेल्या ४० वर्षांपासून या क्षेत्रात कार्यरत आहोत. सध्या १० लाख स्केअर फुटांचे बांधकाम सुरू आहे. यंदा जवळपास १० नवीन प्रकल्प बांधकामासाठी घेऊन येत आहेत.
प्रश्न : ‘भाग्यश्री निवास’ स्वयंपुनर्विकासाच्या प्रकल्पाबद्दल काय सांगाल?
उत्तर : सुमारे दीड वर्षापूर्वी स्वयंपुनर्विकास ही संकल्पना वेगळ्या पद्धतीने पुढे आली. लहान बंगले किंवा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेले स्वतंत्र मालक स्वतःच आपला प्रकल्प उभारू शकतात, या विचारातून ही संकल्पना उदयास आली.
प्रश्न : भविष्यातील नियोजनाबद्दल काय सांगाल?
उत्तर : प्रत्येकवर्षी ५-१० टक्क्यांची नैसर्गिक वाढ होतेच. मला असे म्हणायचे नाही की माझी उलाढाल लगेच १०० टक्क्यांवरून ५०० टक्क्यांवर पोहचावी. ती वाढ होण्यासाठी लागणारा वेळ मी देईन, जेणेकरून त्या वाढीसह नागरिकांना उत्कृष्ट सुविधा देता येतील. आमच्या दोन पिढ्या या क्षेत्रात कार्यरत आहेत.
